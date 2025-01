Morre diretor e roteirista David Lynch, de 'Twin Peaks', aos 78 anos

O diretor e roteirista David Lynch, responsável por produções como "Twin Peaks" e "Império dos Sonhos", morreu aos 78 anos. O comunicado do falecimento foi feito pela família, nas redes sociais, nesta quinta-feira (16).

"É com profundo pesar que nós anunciamos o falecimento do homem e artista David Lynch. Gostaríamos de ter um pouco de privacidade neste momento. Há um grande buraco no mundo agora que ele não está mais conosco. Mas, como ele diria: 'Fique de olho na rosquinha, não no buraco'".

Não se sabe ainda a causa da morte. No entanto, Lynch anunciou no ano passado que foi diagnosticado com enfisema após anos como fumante e afirmou que, por causa disso, provavelmente não conseguiria mais dirigir ou sair de casa.

Trajetória pessoal e profissional

Nascido em 1946, em Montana, nos Estados Unidos, o diretor começou sua carreira profissional nos anos 1960 e foi reconhecido internacionalmente quando dirigiu o filme de terror surrealista "Eraserhead", lançado em 1982 no Brasil.

Ele era casado com a atriz Emily Stofle desde 2009 e tinha três filhos: Riley, Jennifer e Austin.