Quando será formado o primeiro paredão do BBB 25? Saiba as próximas dinâmicas do reality

O primeiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 25 ainda não teve data divulgada, mas provavelmente deve ficar para o dia tradicional, neste próximo domingo (19). A dinâmica já é diferente da ocorrida no BBB 24, quando a primeira berlinda foi formada em menos de 24 horas.

Nesta quinta-feira (16), deve ocorrer a primeira Prova do Líder da temporada, que influencia diretamente nas movimentações do paredão.

Na primeira fase do jogo, todo o elenco joga em duplas. Eles dividirão os papéis de líder, anjo e monstro, além de também serem indicados ao paredão e eliminados juntos. Em um segundo momento do reality, as duplas vão se separar, mas ainda não foi divulgado quando.

Duplas imunes ao paredão

A primeira berlinda do BBB 25 terá, pelo menos, duas duplas imunes: Guilherme e Joselma, por terem sido escolhidos para entrar no programa por votação popular, e as cearenses Eva e Renata, vencedoras da primeira prova de imunidade.

É possível que uma terceira dupla seja imunizada caso haja Prova do Anjo nesta semana.

