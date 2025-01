Mãe de Gracyanne Barbosa diz que a filha tem uma geladeira apenas para guardar ovos

Ledir Jacobina, mãe de Gracyanne Barbosa e Giovanna Jacobina, participantes do BBB 25, contou que a ex de Belo é muito rigorosa com a alimentação, revelando uma curiosidade sobre a filha: "Inclusive, tem uma geladeira dedicada só para eles".

No entanto, no reality show global, na segunda semana seguida na Xepa, Gracy está tendo que se adaptar e passou a provar novas comidas, inclusive chocolate, que ela não comia há 20 anos.

Veja também Zoeira Que horas o Big Fone vai tocar no BBB 25? Veja detalhes da dinâmica Zoeira Daniele Hypólito desabafa no BBB 25 após se sentir excluída: ‘Me sinto idiota’

“Depois de tantos anos seguindo a dieta com rigor, acredito que, para ela, experimentar algo diferente agora vai ter um sabor especial ou talvez nem faça tanta diferença assim”, disse Ledir ao Gshow.

A mãe da dupla também avaliou o comportamento das filhas no reality show: "Gracyanne está tranquila, mas é sempre bom lembrar que o jogo exige comprometimento e muito cuidado com o que é dito. Ambas são mulheres simples, honestas e batalhadoras. Elas estão lá sendo exatamente quem são no dia a dia: pessoas que lutam para construir e realizar seus sonhos”, afirmou.