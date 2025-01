Daniele Hypólito desabafa no BBB 25 após se sentir excluída: ‘Me sinto idiota’

Após a prova do líder no Big Brother Brasil (BBB) 25, Daniele Hypolito voltou a conversar com o irmão, Diego, sobre se sentir excluída no programa. “Eu me sinto uma idiota porque eu não consigo ser diferente e, muitas vezes, a gente toma na cabeça”, desabafou, na madrugada desta sexta-feira (24).

Diego disse compreender o sentimento da irmã, mas explicou que não mudará a postura para se encaixar em um grupo. Até agora, os dois não fazem parte de nenhum dos dois grupos formados na casa.

“Eu vejo muito gatilho. Porque, dentro do que eu vejo que deve se fazer, de se corromper para fazer parte de grupo… Então a gente não tem o direito de ficar chateado”.

“Diego, eu não vou me corromper, mas é muito ruim. Muito ruim. Porque, querendo ou não, a gente está num jogo que, quando você joga sozinho, você vira alvo para tudo quanto é lado”, respondeu Dani.

Antes disso, a ex-ginasta tinha se aproximado de Gracyanne, Giovanna, Camilla, Thamiris e Vitória, e as participantes pediram para ela se retirar pois estavam falando sobre estratégias de jogo, o que deixou Dani chateada.