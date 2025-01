Com primeiro Big Fone da edição, veja o cronograma do BBB 25 desta semana

A segunda semana de jogo no Big Brother Brasil (BBB) 25 terá o primeiro Big Fone da temporada, e começou nesta quinta-feira (23) com a Prova do Líder, vencida por Diogo e Vilma. A dinâmica semanal terminará com um paredão triplo, que terá o resultado na próxima terça-feira (28).

O destaque vai para o primeiro Big Fone do BBB 25, que toca ao vivo no próximo sábado (25). A dupla que atender está imune ao paredão e deverá indicar outra dupla, que não pode estar na Mira do Líder, à berlinda.

Divididas em 11 duplas, restam 22 pessoas no reality show, após a eliminação de Arleane e Marcelo. O novo cronograma do BBB 25 foi anunciado ao vivo nesta quinta pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Veja o cronograma da semana no BBB 25

Quinta (23)

Prova do líder com 10 duplas: Diogo e Vilma venceram.

Sexta (24)

Na Mira do Líder: A dupla de líderes vai escolher ao vivo três duplas como alvos. Uma das selecionadas será indicada ao paredão no domingo.

Sábado (25)

Prova do Anjo

Big Fone: Dupla que atender está imune e indica outra (que não pode estar na Mira do Líder) ao paredão.

Domingo (26)

Formação de paredão triplo

Segundo paredão do BBB 25 vai ser formado no domingo (26)

Terça (28)

Eliminação

