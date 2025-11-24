Virginia Fonseca passa por procedimento estético com sedação em SP

A influenciadora Virginia Fonseca deu entrada na manhã desta segunda-feira (24) em uma clínica especializada em São Paulo, onde passa por um procedimento estético realizado com sedação. A informação foi confirmada pela equipe do local ao Portal Léo Dias, que detalhou que a apresentadora está realizando um tratamento voltado para cicatrizes de acne.

De acordo com a clínica, Virginia está sendo submetida a um protocolo que reúne tecnologias de ponta, incluindo um dos lasers de CO₂ mais modernos disponíveis, além de subcisão da pele e aplicação de exossomos vegetais EXO-HL. O tratamento é indicado para remodelar áreas marcadas por acne e promover regeneração profunda da pele.

Após o procedimento, a musa da Grande Rio pode apresentar efeitos como vermelhidão, leve edema, sensação de calor e descamação ao longo dos próximos dias, reações consideradas normais no processo de cicatrização.

O dermatologista responsável, Alessandro Alarcão, explicou os benefícios da combinação das técnicas utilizadas. “Cicatrizes de acne são marcas físicas, mas principalmente emocionais. Ao combinarmos subcisão, laser UltraPulse Alpha e exossomos EXO-HL, conseguimos tratar a estrutura profunda da cicatriz, remodelar a pele e acelerar a regeneração. É um protocolo moderno, seguro e que devolve autoestima”, afirmou.