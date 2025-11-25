Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Enquete A Fazenda: Quem você quer eliminar na Roça Surpresa?

Roça foi formada após dinâmica de apontamento onde sobravam três pessoas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:42)
Zoeira
Três participantes, duas mulheres e um homem, sentados em carteiras escolares em um cenário de TV com o letreiro 'A FAZENDA'. A mulher à esquerda sorri, o homem no centro e a mulher à direita seguram pastas.
Legenda: Fabiano Moraes, Kathy Maravilha e Maria Caporusso estão na roça.
Foto: Reprodução/RecordTV.

A Roça Surpresa de "A Fazenda 17" foi formada nessa segunda-feira (24), com Fabiano Moraes, Kathy Maravilha e Maria Caporusso. Os três ficaram sem receber plaquinhas na dinâmica de apontamento do último domingo (23) e, conforme combinado com o público, caíram direto na berlinda. 

A eliminação acontece já nesta terça-feira (25), ao vivo, antes da formação de roça semanal. Desta vez, voto é para eliminar. 

QUEM VOCÊ QUER ELIMINAR NA ROÇA SURPRESA? 

inter@

O resultado será anunciado pela apresentadora Adriane Galisteu. Os dois roceiros salvos já retornam à sede direto para o deck onde ocorre a formação de roça. 

Veja também

teaser image
Zoeira

Gracyanne Barbosa lança marca própria de ovos: 'Galinhas talentosas'

teaser image
Verso

Guns N' Roses retorna a Fortaleza em 2026; saiba data

teaser image
Zoeira

Lore Improta e Léo Santana divulgam sexo do 2º filho

Como foi formada a roça especial? 

A dinâmica "Escola Rural" pedia que os peões julgassem uns aos outros escolhendo placas de um quadro negro, correspondentes a disciplinas como geografia, história e matemática. Atrás de cada matéria, havia uma ação. 

Quem sobrasse nas três primeiras rodadas, sentava em um banco, e, o público já sabia que esses seriam os roceiros. 

Assuntos Relacionados
Três participantes, duas mulheres e um homem, sentados em carteiras escolares em um cenário de TV com o letreiro 'A FAZENDA'. A mulher à esquerda sorri, o homem no centro e a mulher à direita seguram pastas.
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer eliminar na Roça Surpresa?

Roça foi formada após dinâmica de apontamento onde sobravam três pessoas.

Redação
Há 31 minutos
Colagem mostra uma sequência de momentos do anúncio da GracyOvos, marca de ovos da modelo Gracyanne Barbosa.
Zoeira

Gracyanne Barbosa lança marca própria de ovos: 'Galinhas talentosas'

A influenciadora apresenta linha inusitada e brinca com fama de consumir grandes quantidades do alimento.

Redação
24 de Novembro de 2025
Virginia passa por procedimento para suavizar marcas de acne.
Zoeira

Virginia Fonseca passa por procedimento estético com sedação em SP

Influenciadora trata cicatrizes de acne com tecnologia avançada em clínica paulista.

Redação
24 de Novembro de 2025
Dani Lopez fez um desabafo em uma live nas redes sociais, e disse não acreditar na mudança de Tirullipa.
Zoeira

Ex-amante de Tirullipa diz que não acredita na mudança do humorista

Dani Lopez afirmou em live que se arrepende do envolvimento.

Redação
24 de Novembro de 2025
montagem com fotos de shawn mendes e bruna marquezine saindo de um evento juntos.
Zoeira

Bruna Marquezine e Shawn Mendes são vistos juntos em cinema no Rio

Famosos foram flagrados por fãs durante exibição de "Wicked: Parte 2".

Redação
24 de Novembro de 2025
Ione Borges em cenário do programa mulheres.
Zoeira

Morre Ione Borges, apresentadora do programa 'Mulheres', aos 73 anos

Ione faleceu em São Paulo após insuficiência respiratória.

Redação
24 de Novembro de 2025
Kier e Madonna no videoclipe de deeper and deeper.
Zoeira

Quem foi Udo Kier? Saiba mais sobre o ator que morreu aos 81 anos

Alemão com um currículo extenso em Hollywood e no cinema europeu, Udo Kier participou de mais de 250 filmes.

Redação
24 de Novembro de 2025
Léo Santana dando as mãos à filha Liz, de 4 anos, e com a presença de Lore Improta.
Zoeira

Lore Improta e Léo Santana divulgam sexo do 2º filho

Anúncio foi feito durante gravação de DVD dos 20 anos de carreira do artista.

Mylena Gadelha
24 de Novembro de 2025
Udo Kier.
Zoeira

Morre Udo Kier, ator alemão de ‘Bacurau’ e 'O agente secreto', aos 81 anos

Morte foi confirmada pelo companheiro de Udo.

Redação
23 de Novembro de 2025
Alvaro e Mariana Torres.
Zoeira

Quem foi eliminado da Dança dos Famosos neste domingo (23/11)?

Tango foi o ritmo deste domingo.

Redação
23 de Novembro de 2025
Livro traz detalhes sobre a morte de Marilyn Monroe, em agosto de 1962.
Zoeira

Novo livro sugere que Marilyn Monroe pode ter sido assassinada, diz James Patterson

Autor best-seller afirma que diva de Hollywood tinha informações “perigosas” e vivia cercada de figuras influentes.

Redação
23 de Novembro de 2025
Ludmilla ao lado da apresentadora Poliana Abritta.
Zoeira

Ludmilla leva novo álbum ao palco do ‘Fantástico’ deste domingo (23)

A cantora apresenta seu novo trabalho chamado ‘Fragmentos’.

Redação
23 de Novembro de 2025
Luciano Huck no palco do programa.
Zoeira

Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (23)?

Quadro faz parte do Domingão com Huck.

Redação
23 de Novembro de 2025
Imagem da apresentadora Patrícia Abravanel.
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (23/11)?

O programa é apresentado por Patrícia Abravanel.

Redação
23 de Novembro de 2025
O affair entre Marquezine e Shawn teria começado em 2017, entre idas e vindas
Zoeira

Shawn Mendes aparece em cobertura acompanhado de morena apontada como Marquezine

Flagra reacende especulações sobre possível romance entre o cantor e a atriz

Redação
23 de Novembro de 2025
Dua Lipa se despediu do Brasil com mensagem carinhosa para os fãs
Zoeira

Dua Lipa encerra passagem pelo Brasil com declaração carinhosa nas redes

Cantora publicou álbum de fotos do show no Rio e agradece acolhimento

Redação
23 de Novembro de 2025
Foto da modelo miss Jamaica Gabrielle Henry, de 28 anos. Ela é uma mulher negra, de cabelos longos e lisos preso em um rabo de cavalo baixo, traja vestido longo na cor amarela com decote e recortes de amarração na parte do busto e barriga.
Zoeira

Jamaicana permanece em estado crítico após queda no Miss Universo

Família de Gabrielle Henry pede respeito, orações e privacidade durante recuperação na Tailândia

Redação
23 de Novembro de 2025
Temperatura Máxima exibe o filme 'Space Jam: Um Novo Legado' hoje (23/11)
Zoeira

Temperatura Máxima exibe o filme 'Space Jam: Um Novo Legado' hoje (23/11)

Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.

Redação
23 de Novembro de 2025
Nélson Araújo e Helen Martins.
Zoeira

Globo Rural deste domingo (23) mostra como o é produzido o alho negro

O programa começa às 8h30, logo após o Auto Esporte.

Redação
23 de Novembro de 2025
foto de Serginho Groisman e convidados no programa Altas Horas.
Zoeira

‘Altas Horas’ deste sábado (22) celebra a Consciência Negra

Programa deste sábado traz depoimentos, encontros inéditos e apresentações que celebram a força da cultura negra no Brasil.

Redação
22 de Novembro de 2025