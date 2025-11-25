Enquete A Fazenda: Quem você quer eliminar na Roça Surpresa?
Roça foi formada após dinâmica de apontamento onde sobravam três pessoas.
A Roça Surpresa de "A Fazenda 17" foi formada nessa segunda-feira (24), com Fabiano Moraes, Kathy Maravilha e Maria Caporusso. Os três ficaram sem receber plaquinhas na dinâmica de apontamento do último domingo (23) e, conforme combinado com o público, caíram direto na berlinda.
A eliminação acontece já nesta terça-feira (25), ao vivo, antes da formação de roça semanal. Desta vez, voto é para eliminar.
QUEM VOCÊ QUER ELIMINAR NA ROÇA SURPRESA?
O resultado será anunciado pela apresentadora Adriane Galisteu. Os dois roceiros salvos já retornam à sede direto para o deck onde ocorre a formação de roça.
Como foi formada a roça especial?
A dinâmica "Escola Rural" pedia que os peões julgassem uns aos outros escolhendo placas de um quadro negro, correspondentes a disciplinas como geografia, história e matemática. Atrás de cada matéria, havia uma ação.
Quem sobrasse nas três primeiras rodadas, sentava em um banco, e, o público já sabia que esses seriam os roceiros.