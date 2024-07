Super do Povo abre minimercado em área nobre de Fortaleza e gera 100 empregos; veja onde

A rede Super do Povo vai abrir uma nova loja em Fortaleza. O estabelecimento ficará localizado no Bairro Joaquim Távora, no cruzamento da Avenida Antônio Sales com a Rua Monsenhor Bruno.

Diferentemente dos supermercados tradicionais da marca, o novo empreendimento será da bandeira Do Povo Mini Market. Com a abertura, essa será a segunda unidade do modelo de negócios em Fortaleza.

O empreendimento teve a primeira loja aberta em dezembro de 2023 no Bairro Meireles, no cruzamento da Avenida Virgílio Távora com a Rua Barbalha, e se caracteriza por ser uma unidade mais compacta do que um supermercado tradicional, como um minimercado.

Também tem sortimento de produtos mais enxuto, mas conta com forte apelo para produtos perecíveis, como carnes e laticínios, e atendimento self-service.

Procurado pela reportagem, o Super do Povo confirmou a abertura da nova unidade. Serão gerados 100 empregos, entre diretos e indiretos. A previsão é de que a unidade seja inaugurada no fim de 2024.

Ainda segundo a rede supermercadista, está prevista uma expansão consistente em Fortaleza nos próximos três anos. Até 2027, o Super do Povo pretende ampliar sua presença na capital cearense, abrindo seis novas lojas entre supermercados e minimercados.

Legenda: Do Povo Mini Market é a nova bandeira de minimercados do Super do Povo Foto: Google Maps/Reprodução

Os estabelecimentos da rede de supermercados estão inteiramente localizados na capital cearense, com a exceção de uma unidade no Bairro Jurema, em Caucaia, Região Metropolitana.

Trata-se de um contexto de expansão do setor supermercadista na região nobre, que nos próximos meses deve ganhar três novos empreendimentos do gênero. A poucos quarteirões do futuro Super do Povo, serão inaugurados o Mercadão São Luiz, na Avenida Rui Barbosa, e o Hiper Mateus, no cruzamento das avenidas Antônio Sales com Barão de Studart.

Super do Povo faturou R$ 226,4 milhões

Além da futura unidade no Joaquim Távora - a décima loja da companhia na Grande Fortaleza - e a já existente no Meireles, ambas da bandeira Do Povo Mini Market, o Super do Povo conta com supermercados nos bairros Cambeba, Conjunto Ceará, Henrique Jorge, José Walter, Guararapes, Parque Dois Irmãos, Passaré, na Capital; e na Jurema, em Caucaia.

De acordo com dados do ranking de 2023 divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o Super do Povo aparece na 222ª posição nacional entre as maiores redes do segmento do País. No Ceará, a empresa é a 9ª colocada entre as maiores do ramo. No ano passado, o faturamento foi de R$ 226,4 milhões.