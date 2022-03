Rússia sinaliza possível cessar-fogo em guerra na Ucrânia e diz que pacto está 'no meio do caminho'

O representante do governo da Rússia, Vladimir Medinsky, falou nesta sexta-feira (18) que um pacto de paz entre russos e ucranianos "está no meio do caminho". Um cessar-fogo pode estar próximo, após uma nova rodada de negociações.

>>> Guerra Rússia e Ucrânia hoje, sexta-feira (18); acompanhe as últimas notícias em tempo real

Os russos estariam discutindo detalhes de garantia de segurança para a Ucrânia. Uma das questões que estão mais alinhadas entre os países é a neutralidade da Ucrânia, que já anunciou que não entraria na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Ataques continuam

Apesar da sinalização positiva, ataques continuam ocorrendo na Ucrânia. Nesta sexta, por exemplo, um teatro foi bombardeado, deixando uma pessoa ferida. Um bombardeio da Rússia também atingiu fábrica próxima a aeroporto de Lviv.

O conflito que começou dia 24 de fevereiro tem parado o mundo, e deixa um rastro de destruições em diversas regiões ucranianas, além de centenas de mortes e fugas.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos informou nessa quarta-feira (17) que 726 civis morreram desde o início da invasão russa. A organização, porém, ressalta que "os números reais são consideravelmente maiores".

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo