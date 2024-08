Britânica de 13 anos morre após reação alérgica ao tomar chocolate quente em pedido errado

A morte de uma adolescente britânica de 13 anos ocorrida após uma reação alérgica ao tomar chocolate quente será investigada em um inquérito no Reino Unido. As informações são do jornal The Guardian.

Hannah Jacobs foi a uma loja da Costa Coffee, uma rede de cafés do país, antes de uma consulta de dentista. Ela estava com a mãe, que pediu a bebida para a filha informando o barista da alergia dela a laticínios.

Veja também País Jovem que teve alergia após cheirar pimenta tem avanços e consegue sentir sabor de carne Mundo OMS convoca reunião de emergência para discutir possível nova propagação da Mpox

No entanto, ao beber um gole do chocolate quente, a adolescente percebeu que ele não havia sido preparado com leite de soja, mas sim leite comum, e sofreu a reação alérgica de forma imediata.

Na ocasião, a menina foi levada a uma farmácia onde recebeu uma injeção antialérgica, além de ter ido ao hospital. No entanto, ela não resistiu à reação.

O inquérito que investigará as circunstâncias e responsabilidades da morte de Hannah será aberto na segunda-feira (11) e deve durar cinco dias. Segundo o jornal britânico, a rede Costa Coffee não comentou sobre o processo.