OMS convoca reunião de emergência para discutir possível nova propagação da Mpox

"Dada a propagação do Mpox fora da República Democrática do Congo e a possibilidade de uma nova propagação internacional dentro e fora da África, decidi convocar um comitê de emergência para me aconselhar sobre se a epidemia constitui uma emergência de saúde pública de interesse internacional. O comitê irá se reunir o mais rápido possível", destacou Tedros Adhanom Ghebreyesus em conferência de imprensa.