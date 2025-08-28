Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Senadores do México trocam tapas e empurrões durante sessão; assista

Confusão se deu entre Alejandro Moreno, líder da oposição, e Gerardo Fernandez Noroña, presidente da Casa

Escrito por
e
(Atualizado às 08:32)
Mundo
O senador Alejandro Moreno (esq.), do Partido Revolucionário Institucional (PRI), briga com o senador Gerardo Fernández Norona, do Partido do Movimento de Regeneração Nacional (Morena), durante uma sessão da Comissão Permanente do Senado na Cidade do México, em 27 de agosto de 2025
Legenda: O senador Alejandro Moreno (esq.), do Partido Revolucionário Institucional (PRI), briga com o senador Gerardo Fernández Norona, do Partido do Movimento de Regeneração Nacional (Morena), durante uma sessão da Comissão Permanente do Senado na Cidade do México
Foto: STRINGER / AFP

Dois senadores entraram em confronto físico após um debate acalorado sobre supostos pedidos da oposição para que os Estados Unidos intervenham militarmente contra os cartéis do narcotráfico. O fato foi transmitido pela TV pública do Senado mexicano, nessa quarta-feira (27). 

A briga foi protagonizada pelo líder governista do Senado, Gerardo Fernández Noroña, e o colega da oposição Alejandro Moreno, que tiveram dias atrás uma discussão motivada por acusações de narcotráfico contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Veja momento de confusão no Senado:

Moreno, do partido minoritário PRI, denunciou Maduro à Procuradoria-Geral por supostos vínculos com os cartéis mexicanos, e insinuou que o presidente estaria ligado a supostas atividades ilegais do governismo de esquerda, o que Noroña negou.

Após a sessão, Moreno subiu à tribuna e encarou Noroña por não lhe ter dado a palavra. Ele empurrou o líder governista várias vezes, deu um tapa no pescoço dele e derrubou um homem que interferiu no confronto.

Conflito de versões

O debate legislativo se acirrou porque a maioria governista acusou o PRI e o conservador PAN de pedir uma intervenção militar dos Estados Unidos, o que ambos negam. A esquerda baseia acusação em uma entrevista da senadora conservadora Lilly Téllez ao canal Fox News, em que ela denuncia uma infiltração dos cartéis no governo do México.

Veja também

teaser image
Mundo

Milei é atacado com pedras durante ato de campanha em periferia na Argentina

teaser image
Mundo

Adolescente que atirou contra pré-candidato presidencial na Colômbia é condenado

Moreno enfrenta um possível processo por suspeita de corrupção quando ele era governador do estado de Campeche (2015-2019), enquanto Noroña se tornou alvo de críticas após a imprensa divulgar que ele possui uma casa avaliada em cerca de US$ 640 mil (R$ 3,5 milhões).

Veículos americanos noticiaram há duas semanas que o presidente Donald Trump ordenou às Forças Armadas combater os cartéis da América Latina classificados pelos Estados Unidos como organizações terroristas globais.

Assuntos Relacionados
O senador Alejandro Moreno (esq.), do Partido Revolucionário Institucional (PRI), briga com o senador Gerardo Fernández Norona, do Partido do Movimento de Regeneração Nacional (Morena), durante uma sessão da Comissão Permanente do Senado na Cidade do México, em 27 de agosto de 2025
Mundo

Senadores do México trocam tapas e empurrões durante sessão; assista

Confusão se deu entre Alejandro Moreno, líder da oposição, e Gerardo Fernandez Noroña, presidente da Casa

AFP e Redação
Há 15 minutos
Miguel Uribe
Mundo

Adolescente que atirou contra pré-candidato presidencial na Colômbia é condenado

O jovem foi julgado por tentativa de homicídio e porte ilegal de armas

Redação e AFP
Há 1 hora
Javier Milei é atacado com pedras durante ato de campanha em periferia na Argentina
Mundo

Milei é atacado com pedras durante ato de campanha em periferia na Argentina

O ataque acontece a dois meses das eleições na Argentina e em meio a um escândalo por suposta corrupção na destinação de fundos para pessoas com deficiência

Diário do Nordeste/AFP
27 de Agosto de 2025
Foto de viaturas de polícia do lado de fora de igreja alvo de tiroteio nos EUA
Mundo

Atirador abre fogo contra igreja católica nos EUA e duas crianças morrem

No local, estavam crianças estudantes de uma escola católica participando de uma missa

Redação
27 de Agosto de 2025
Um casal coloca um guarda-chuva para usar como protetor solar enquanto caminha em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, no bairro de Belém, em Lisboa
Mundo

Ondas de calor provocam mortes em cidades da Europa

Calor vitimou mais de duas mil pessoas de junho até agosto

Redação
27 de Agosto de 2025
Colagem com três imagens mostra passageira agredindo comissária de bordo em voo na Rússia
Mundo

Vídeos mostram passageira agredindo comissária após ser proibida de usar celular em voo na Rússia

A mulher teve que ser contida por outros passageiros

Redação
26 de Agosto de 2025
Imagem mostra ministro de defesa israelense, Israel Katz, ilustrando fala dele em que chama lula de antissemita
Mundo

Ministro da Defesa de Israel acusa Lula de ser antissemita e o chama de 'apoiador do Hamas'

Afirmações de Katz são uma reação a saída do Brasil da Aliança Internacional para Memória do Holocausto (IHRA, na sigla em inglês)

Carol Melo
26 de Agosto de 2025
pessoas carregam corpo de jornalista, morto em ataque a hospital em gaza. corpo está coberto por lençol branco, com mancha de sangue, e está coberto por colete de imprensa.
Mundo

Agências de notícias e entidades internacionais condenam ataque em Gaza que vitimou jornalistas

Ataque israelense contra o Hospital Nasser na Faixa de Gaza deixou pelo menos 20 mortos, incluindo jornalistas

AFP e Redação
26 de Agosto de 2025
Lisa Cook
Mundo

'Não vou renunciar', afirma diretora do Fed demitida por Donald Trump

Lisa Cook rejeitou a alegação de que o presidente tem autoridade para destituí-la e disse que segue no cargo

Redação e AFP
26 de Agosto de 2025
Imagem de helicóptero ao cair em lago enquanto busca água para combater incêndio na França
Mundo

Helicóptero cai em lago enquanto busca água para combater incêndio na França; veja vídeo

Outra aeronave será destacada nos próximos dias para atuar contra as chamas

Redação
25 de Agosto de 2025
Montagem de fotos de Donald Trump e Xi Jinping, presidente da China, para matéria sobre presidente norte-americano querer impor tarifa de 200% a país asiático
Mundo

Trump ameaça aumentar tarifas para 200% se China não enviar ímãs aos EUA

Em abril deste ano, Pequim decidiu impor licenças de exportação para esses materiais estratégicos como medida de retaliação diante das tarifas norte-americanas

Diário do Nordeste/AFP
25 de Agosto de 2025
Imagem de níquel para matéria sobre Setor privado dos EUA pede que Trump interfira na venda de níquel no Brasil para a China
Mundo

Setor privado dos EUA pede que Trump interfira na venda de níquel do Brasil para a China

Brasil está fechando um negócio de R$ 2,7 bilhões com empresa controlada por estatal chinesa após tarifaço de Trump

Redação
25 de Agosto de 2025
Imagem de um edifício residencial atingido por uma explosão ou acidente, com parte do prédio danificada e fumaça visível no contexto urbano, sob céu azul com nuvens.
Mundo

Bombardeio israelense a hospital na Faixa de Gaza deixa 20 mortos, incluindo quatro jornalistas

Profissionais atuavam para diferentes veículos da imprensa internacional

Redação e AFP
25 de Agosto de 2025
Vista da Torre Eiffel e do Rio Sena, em Paris, onde quatro corpos foram encontrados boiando
Mundo

Quatro corpos são encontrados no Rio Sena; polícia prende suspeito de ser serial killer

As vítimas eram um francês de 48 anos, dois argelinos de 21 anos e um tunisiano de 26

Redação
24 de Agosto de 2025
Imagem de visto dos EUA que agora exigem que redes sociais de estudantes que solicitam o documento estejam abertas
Mundo

EUA exigem que estudantes que solicitam visto mantenham redes sociais abertas para checagem

Não há indicação oficial de que a verificação será adotada para outras categorias de visto

Redação
24 de Agosto de 2025
Alice estava num carro com amigas quando foi presa
Mundo

Brasileira trans é detida pela polícia de imigração nos EUA: 'Tratamento violento e arbitrário'

Alice Barbosa, de 28 anos, mora nos Estados Unidos há cinco anos

Redação
24 de Agosto de 2025
Coluna de fumaça preta após Rússia atacar Ucrânia
Mundo

Ucrânia ataca Rússia com drones e provoca incêndio em usina nuclear

Em contrapartida, a Ucrânia foi alvo de um ataque russo com míssil balístico e 72 drones kamikaze iranianos Shahed, nas primeiras horas do dia

Redação
24 de Agosto de 2025
Imagem de acidente de ônibus com mais de 50 turistas que capotou em Nova York deixando vários mortos
Mundo

Ônibus com mais de 50 turistas capota em Nova York e deixa vários mortos

Passageiros tinham visitado as cataratas na fronteira com o Canadá

Redação e AFP
22 de Agosto de 2025
Yersinia pestis, bactéria que causa a peste bubônica
Mundo

Homem é diagnosticado com 'peste negra' após picada de pulga

A peste é causada pela bactéria Yersinia pestis

Redação
22 de Agosto de 2025
Pessoas em Gaza esperando ajuda humanitária
Mundo

ONU afirma que há fome generalizada em Gaza

Especialistas dizem que mais de meio milhão de pessoas enfrentam condições "catastróficas"

Redação e AFP
22 de Agosto de 2025