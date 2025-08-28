Senadores do México trocam tapas e empurrões durante sessão; assista

Dois senadores entraram em confronto físico após um debate acalorado sobre supostos pedidos da oposição para que os Estados Unidos intervenham militarmente contra os cartéis do narcotráfico. O fato foi transmitido pela TV pública do Senado mexicano, nessa quarta-feira (27).

A briga foi protagonizada pelo líder governista do Senado, Gerardo Fernández Noroña, e o colega da oposição Alejandro Moreno, que tiveram dias atrás uma discussão motivada por acusações de narcotráfico contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Veja momento de confusão no Senado:

Moreno, do partido minoritário PRI, denunciou Maduro à Procuradoria-Geral por supostos vínculos com os cartéis mexicanos, e insinuou que o presidente estaria ligado a supostas atividades ilegais do governismo de esquerda, o que Noroña negou.

Após a sessão, Moreno subiu à tribuna e encarou Noroña por não lhe ter dado a palavra. Ele empurrou o líder governista várias vezes, deu um tapa no pescoço dele e derrubou um homem que interferiu no confronto.

Conflito de versões

O debate legislativo se acirrou porque a maioria governista acusou o PRI e o conservador PAN de pedir uma intervenção militar dos Estados Unidos, o que ambos negam. A esquerda baseia acusação em uma entrevista da senadora conservadora Lilly Téllez ao canal Fox News, em que ela denuncia uma infiltração dos cartéis no governo do México.

Veja também Mundo Milei é atacado com pedras durante ato de campanha em periferia na Argentina Mundo Adolescente que atirou contra pré-candidato presidencial na Colômbia é condenado

Moreno enfrenta um possível processo por suspeita de corrupção quando ele era governador do estado de Campeche (2015-2019), enquanto Noroña se tornou alvo de críticas após a imprensa divulgar que ele possui uma casa avaliada em cerca de US$ 640 mil (R$ 3,5 milhões).

Veículos americanos noticiaram há duas semanas que o presidente Donald Trump ordenou às Forças Armadas combater os cartéis da América Latina classificados pelos Estados Unidos como organizações terroristas globais.