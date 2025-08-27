Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Milei é atacado com pedras durante ato de campanha em periferia na Argentina

O ataque acontece a dois meses das eleições na Argentina e em meio a um escândalo por suposta corrupção na destinação de fundos para pessoas com deficiência

Escrito por
Diário do Nordeste/AFP producaodiario@svm.com.br
Mundo
foto de Javier Milei é atacado a pedras durante ato de campanha em periferia na Argentina
Legenda: Uma confusão envolvendo apoiadores e opositores resultou em uma briga com socos e empurrões
Foto: JUAN MABROMATA / AFP

O presidente da Argentina Javier Milei foi atacado a pedradas nesta quarta-feira (27) durante um ato de campanha com candidatos na periferia de Buenos Aires. Apesar da tentativa de agressão, o parlamentar saiu ileso, informou o porta-voz presidencial.

"Atacaram com pedras a caravana onde se encontrava o presidente da Nação. Não há feridos" escreveu o porta-voz da Presidência, Manuel Adorni, na rede social X.

O ataque acontece a dois meses das eleições na Argentina e em meio a um escândalo por suposta corrupção na destinação de fundos para pessoas com deficiência.

Milei estava em cima da caçamba de uma caminhonete e cumprimentava apoiadores durante uma caravana de campanha em Lomas de Zamora, 20 km ao sul de Buenos Aires, quando manifestantes começaram a lançar pedras e garrafas contra o carro presidencial.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Relatório da PF aponta que Bolsonaro planejava pedir asilo político a Milei, na Argentina

teaser image
Mundo

Polícia entra em confronto com aposentados durante protestos contra Milei na Argentina

Uma confusão envolvendo apoiadores e opositores resultou em uma briga com socos e empurrões enquanto o automóvel em que estavam o presidente e sua irmã, Karina Milei, além de outros funcionários, foi retirado do local.

Uma mulher, seguidora de Milei, ficou ferida nas costelas e foi levada de ambulância. "O que aconteceu é que uma aposentada libertária, uma aposentada da Liberdade Avança [partido de Milei], levou chutes nas costelas", disse Ariel Ferrari à AFP.

Os manifestantes gritavam insultos ao presidente e exibiam cartazes com a frase "Fora Milei".

Polêmicas do governo Milei

O suposto esquema de corrupção veio a público com a divulgação, em 19 de agosto, de vários áudios atribuídos ao então diretor da agência pública de deficiência (Andis), Diego Spagnuolo, que foi demitido pouco depois do vazamento.

Nos áudios, a voz supostamente de Spagnuolo atribui a Karina Milei o recebimento de uma parte das compras da Andis junto à drogaria Suizo Argentina, que distribui os medicamentos.

"A Karina recebe 3% e 1% vai na operação", diz a voz atribuída ao ex-funcionário, que garante ter avisado o presidente sobre o suposto esquema da irmã.

A Justiça ordenou 16 operações de busca e apreensão e confiscou dois celulares, entre outros bens, mas até o momento não há acusados formais.

O governo havia permanecido em silêncio sobre o caso até esta quarta-feira, quando o próprio Milei disse a jornalistas durante a caravana, antes dos incidentes: "Tudo o que [Spagnuolo] diz é mentira, vamos levá-lo à Justiça e provar que mentiu".

Assuntos Relacionados
foto de Javier Milei é atacado a pedras durante ato de campanha em periferia na Argentina
Mundo

Milei é atacado com pedras durante ato de campanha em periferia na Argentina

O ataque acontece a dois meses das eleições na Argentina e em meio a um escândalo por suposta corrupção na destinação de fundos para pessoas com deficiência

Diário do Nordeste/AFP
Há 1 hora
Foto de viaturas de polícia do lado de fora de igreja alvo de tiroteio nos EUA
Mundo

Atirador abre fogo contra igreja católica nos EUA e duas crianças morrem

No local, estavam crianças estudantes de uma escola católica participando de uma missa

Redação
27 de Agosto de 2025
Um casal coloca um guarda-chuva para usar como protetor solar enquanto caminha em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, no bairro de Belém, em Lisboa
Mundo

Ondas de calor provocam mortes em cidades da Europa

Calor vitimou mais de duas mil pessoas de junho até agosto

Redação
27 de Agosto de 2025
Colagem com três imagens mostra passageira agredindo comissária de bordo em voo na Rússia
Mundo

Vídeos mostram passageira agredindo comissária após ser proibida de usar celular em voo na Rússia

A mulher teve que ser contida por outros passageiros

Redação
26 de Agosto de 2025
Imagem mostra ministro de defesa israelense, Israel Katz, ilustrando fala dele em que chama lula de antissemita
Mundo

Ministro da Defesa de Israel acusa Lula de ser antissemita e o chama de 'apoiador do Hamas'

Afirmações de Katz são uma reação a saída do Brasil da Aliança Internacional para Memória do Holocausto (IHRA, na sigla em inglês)

Carol Melo
26 de Agosto de 2025
pessoas carregam corpo de jornalista, morto em ataque a hospital em gaza. corpo está coberto por lençol branco, com mancha de sangue, e está coberto por colete de imprensa.
Mundo

Agências de notícias e entidades internacionais condenam ataque em Gaza que vitimou jornalistas

Ataque israelense contra o Hospital Nasser na Faixa de Gaza deixou pelo menos 20 mortos, incluindo jornalistas

AFP e Redação
26 de Agosto de 2025
Lisa Cook
Mundo

'Não vou renunciar', afirma diretora do Fed demitida por Donald Trump

Lisa Cook rejeitou a alegação de que o presidente tem autoridade para destituí-la e disse que segue no cargo

Redação e AFP
26 de Agosto de 2025
Imagem de helicóptero ao cair em lago enquanto busca água para combater incêndio na França
Mundo

Helicóptero cai em lago enquanto busca água para combater incêndio na França; veja vídeo

Outra aeronave será destacada nos próximos dias para atuar contra as chamas

Redação
25 de Agosto de 2025
Montagem de fotos de Donald Trump e Xi Jinping, presidente da China, para matéria sobre presidente norte-americano querer impor tarifa de 200% a país asiático
Mundo

Trump ameaça aumentar tarifas para 200% se China não enviar ímãs aos EUA

Em abril deste ano, Pequim decidiu impor licenças de exportação para esses materiais estratégicos como medida de retaliação diante das tarifas norte-americanas

Diário do Nordeste/AFP
25 de Agosto de 2025
Imagem de níquel para matéria sobre Setor privado dos EUA pede que Trump interfira na venda de níquel no Brasil para a China
Mundo

Setor privado dos EUA pede que Trump interfira na venda de níquel do Brasil para a China

Brasil está fechando um negócio de R$ 2,7 bilhões com empresa controlada por estatal chinesa após tarifaço de Trump

Redação
25 de Agosto de 2025
Imagem de um edifício residencial atingido por uma explosão ou acidente, com parte do prédio danificada e fumaça visível no contexto urbano, sob céu azul com nuvens.
Mundo

Bombardeio israelense a hospital na Faixa de Gaza deixa 20 mortos, incluindo quatro jornalistas

Profissionais atuavam para diferentes veículos da imprensa internacional

Redação e AFP
25 de Agosto de 2025
Vista da Torre Eiffel e do Rio Sena, em Paris, onde quatro corpos foram encontrados boiando
Mundo

Quatro corpos são encontrados no Rio Sena; polícia prende suspeito de ser serial killer

As vítimas eram um francês de 48 anos, dois argelinos de 21 anos e um tunisiano de 26

Redação
24 de Agosto de 2025
Imagem de visto dos EUA que agora exigem que redes sociais de estudantes que solicitam o documento estejam abertas
Mundo

EUA exigem que estudantes que solicitam visto mantenham redes sociais abertas para checagem

Não há indicação oficial de que a verificação será adotada para outras categorias de visto

Redação
24 de Agosto de 2025
Alice estava num carro com amigas quando foi presa
Mundo

Brasileira trans é detida pela polícia de imigração nos EUA: 'Tratamento violento e arbitrário'

Alice Barbosa, de 28 anos, mora nos Estados Unidos há cinco anos

Redação
24 de Agosto de 2025
Coluna de fumaça preta após Rússia atacar Ucrânia
Mundo

Ucrânia ataca Rússia com drones e provoca incêndio em usina nuclear

Em contrapartida, a Ucrânia foi alvo de um ataque russo com míssil balístico e 72 drones kamikaze iranianos Shahed, nas primeiras horas do dia

Redação
24 de Agosto de 2025
Imagem de acidente de ônibus com mais de 50 turistas que capotou em Nova York deixando vários mortos
Mundo

Ônibus com mais de 50 turistas capota em Nova York e deixa vários mortos

Passageiros tinham visitado as cataratas na fronteira com o Canadá

Redação e AFP
22 de Agosto de 2025
Yersinia pestis, bactéria que causa a peste bubônica
Mundo

Homem é diagnosticado com 'peste negra' após picada de pulga

A peste é causada pela bactéria Yersinia pestis

Redação
22 de Agosto de 2025
Pessoas em Gaza esperando ajuda humanitária
Mundo

ONU afirma que há fome generalizada em Gaza

Especialistas dizem que mais de meio milhão de pessoas enfrentam condições "catastróficas"

Redação e AFP
22 de Agosto de 2025
Colagem com duas imagens mostram ponte que desabou na china em 22 de agosto de 2025
Mundo

Ponte em construção desaba e deixa mortos e desaparecidos na China; veja vídeo

Estrutura é a feita de arco contínuo com vigas de aço de via dupla mais longa do mundo

Redação e AFP
22 de Agosto de 2025
Imagem de socorristas após o ataque com explosivos
Mundo

Ataque com explosivos deixa cinco morto e 36 feridos em base aérea na Colômbia

Mais cedo, as autoridades haviam informado um saldo menor de vítimas: um morto e dez feridos

Redação e AFP
21 de Agosto de 2025