Relatório da PF aponta que Bolsonaro planejava pedir asilo político a Milei, na Argentina
Mensagens de celular foram recuperadas por agentes da Polícia Federal
Em relatório final enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal encontrou, no celular de Jair Bolsonaro, uma minuta com pedido de asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. Arquivo de texto foi salvo no celular dois dias depois de Bolsonaro ter sido alvo de operação da polícia onde também foram aplicadas medidas cautelares contra ele.
Veja o documento
O documento consta no indiciamento por parte da PF contra o ex-presidente, pelos crimes de coação no curso do processo e abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. Segundo os agentes, tanto Bolsonaro como o filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos, têm atuado contra integrantes do STF em razão do julgamento sobre a trama golpista.
"Embora se trate de um único documento em formato editável, sem data e assinatura, seu teor revela que o réu, desde a deflagração da operação Tempus Veritatis [que apura tentativa de golpe de Estado], planejou atos para fugir do país, com o objetivo de impedir a aplicação de lei penal", diz a PF no relatório.
Matéria em atualização
