Relatório da PF aponta que Bolsonaro planejava pedir asilo político a Milei, na Argentina

Em relatório final enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal encontrou, no celular de Jair Bolsonaro, uma minuta com pedido de asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. Arquivo de texto foi salvo no celular dois dias depois de Bolsonaro ter sido alvo de operação da polícia onde também foram aplicadas medidas cautelares contra ele.

Veja o documento

Legenda: Minuta encontrada em mensagens apagadas que foram recuperadas por agentes da PF Foto: Divulgação / Polícia Federal

O documento consta no indiciamento por parte da PF contra o ex-presidente, pelos crimes de coação no curso do processo e abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. Segundo os agentes, tanto Bolsonaro como o filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos, têm atuado contra integrantes do STF em razão do julgamento sobre a trama golpista.