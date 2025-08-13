Diário do Nordeste
Braga Netto nega trama golpista, acusa Moraes de parcialidade e pede absolvição ao STF

Militar afirma que delação de Mauro Cid possui ‘diversas falhas’

Redação
PontoPoder
Braga aparece de terno. Ao fundo, a bandeira do Brasil
General da reserva está preso desde dezembro acusado de obstrução de justiça
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

O general Walter Braga Netto, pediu, nesta quarta-feira (13), para ser absolvido na ação penal que julga a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Na época, o militar era candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro.

A defesa de Braga Netto apresentou as alegações finais ao Supremo Tribunal Federal (STF), etapa do processo em que o relator, o ministro Alexandre de Moraes, prepara o voto e apresenta o relatório final para a primeira turma da corte, que julgará os réus.

Em outros pedidos, os advogados pediram que o Supremo reconheça a incompetência para julgar o caso e o envie à primeira instância, além de solicitar a suspeição de Moraes e a anulação da ação penal.

Eles alegam que a ação é baseada na delação do tenente-coronel Mauro Cid, que, segundo eles, possui diversas falhas. Os advogados reiteraram as incoerências nos depoimentos do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, sustentando que condenar Braga Netto com base na “palavra confusa de um delator” viola o princípio da presunção de inocência.

A equipe que defende o general requer ainda a absolvição dele de todas as acusações, incluindo as de dano qualificado e deterioração do patrimônio público. Eles as consideram crimes-meio, ou seja, infrações cometidas apenas como meio para outro crime.

