Adolescente que atirou contra pré-candidato presidencial na Colômbia é condenado

A Justiça da Colômbia condenou, nessa quarta-feira (27), o adolescente de 15 anos que atirou contra o senador e pré-candidato presidencial Miguel Uribe, de 39 anos, que morreu em agosto. Ele foi sentenciado a sete anos de internação em um centro de reclusão para menores de idade, informou o Ministério Público (MP).

Uribe, do partido opositor Centro Democrático, morreu em decorrência de ferimentos na cabeça após o ataque a tiros durante um ato político em Bogotá, no mês de junho.

O jovem "deverá permanecer sete anos privado de liberdade em um centro de atenção especializada", disse o MP em comunicado. E não será transferido para uma prisão de adultos quando completar 18 anos, segundo uma porta-voz do órgão acusador informou à AFP.

Julgamento

Um tribunal penal especial para menores julgou o adolescente por tentativa de homicídio e porte ilegal de armas. Ele aceitou as acusações no início de agosto. Sete dias depois, Uribe faleceu no hospital.

A lei colombiana não permite que, uma vez aceitas, sejam modificadas as acusações contra um menor, motivo pelo qual ele foi sentenciado por tentativa de assassinato e não por homicídio.

"Com base na Lei da Infância e Adolescência foi imposta uma das sanções mais altas ao menor", escreveu na rede social X o advogado da família, Víctor Mosquera. "Respeitamos a decisão, mas essa sanção nunca se equipara à vida que ele tirou nem à dor causada. Essa lei incentiva que o crime use menores sem punição real e efetiva", acrescentou.

Miguel Uribe passou dois meses em uma unidade de terapia intensiva em um hospital de Bogotá. Ele foi submetido a múltiplas cirurgias e acabou falecendo após sofrer uma hemorragia cerebral.