Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Brasileira trans é detida pela polícia de imigração nos EUA: 'Tratamento violento e arbitrário'

Alice Barbosa, de 28 anos, mora nos Estados Unidos há cinco anos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Alice estava num carro com amigas quando foi presa
Legenda: Alice estava num carro com amigas quando foi presa
Foto: Reprodução/Redes sociais

Uma brasileira de 28 anos que vive há cinco anos nos Estados Unidos foi detida pela polícia de imigração neste sábado (23) em Silver Spring, no estado de Maryland. Alice Barbosa, que é uma mulher trans, foi retirada a força de um carro onde estava com amigas e levada por policiais.

Um vídeo gravado por uma amiga de Alice registra a abordagem violenta dos agentes. Nas imagens, a brasileira questiona calmamente por que está sendo presa, mas é retirada a força do carro e, em seguida, algemada.

Um deles chega a afirmar, em tom de voz alterado, que ela está resistindo à prisão, ainda que o vídeo demonstre o contrário. O outro policial, após a prisão, trata a brasileira no masculino, se corrigindo em seguida após intervenção de uma amiga. 

O motivo da prisão não fica claro nas imagens. No entanto, segundo a Folha de S.Paulo, em um dos vídeos que circula pelas redes sociais, um dos policiais afirma que Alice teria condenações passadas nos EUA.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Trump não responde convite de Lula para COP30; presença dos EUA segue incerta

teaser image
Mundo

Ucrânia ataca Rússia com drones e provoca incêndio em usina nuclear

Segundo Stefany Ramos, amiga de Alice que filmou a situação, os agentes não se identificaram e agiram com truculência durante toda a abordagem. Ela contou ao jornal O Globo que o grupo saía da casa de Alice quando três homens, que não usavam uniformes, apenas distintivos, se aproximaram e deram voz de prisão à brasileira.

"Os agentes forçaram o vidro do carro, abriram a porta de maneira agressiva, a algemaram e a empurraram para o veículo deles. Durante toda a abordagem, trataram-na de forma desrespeitosa, referindo-se a ela como homem, negando sua identidade de gênero e ignorando sua dignidade. Nenhuma documentação ou esclarecimento formal foi fornecido no momento da prisão", declarou Stefany.

As amigas de Alice temem que a brasileira seja levada para um presídio masculino, já que os policiais demonstraram um "tratamento violento, arbitrário e transfóbico" com a jovem.

"Reiteramos que ela deve ser tratada com respeito, humanidade e reconhecimento de sua identidade de gênero, conforme garantem os direitos humanos universais e as leis americanas de proteção às pessoas LGBTQ+", continuou Stefany.

Até o momento, o Itamaraty não se posicionou sobre a prisão da brasileira.

Assuntos Relacionados
Exigência de redes sociais abertas serve para quem deseja vistos F, M e J
Mundo

EUA exigem que estudantes que solicitam visto mantenham redes sociais abertas para checagem

Não há indicação oficial de que a verificação será adotada para outras categorias de visto

Redação
Há 39 minutos
Alice estava num carro com amigas quando foi presa
Mundo

Brasileira trans é detida pela polícia de imigração nos EUA: 'Tratamento violento e arbitrário'

Alice Barbosa, de 28 anos, mora nos Estados Unidos há cinco anos

Redação
Há 53 minutos
Coluna de fumaça preta após Rússia atacar Ucrânia
Mundo

Ucrânia ataca Rússia com drones e provoca incêndio em usina nuclear

Em contrapartida, a Ucrânia foi alvo de um ataque russo com míssil balístico e 72 drones kamikaze iranianos Shahed, nas primeiras horas do dia

Redação
24 de Agosto de 2025
Imagem de acidente de ônibus com mais de 50 turistas que capotou em Nova York deixando vários mortos
Mundo

Ônibus com mais de 50 turistas capota em Nova York e deixa vários mortos

Passageiros tinham visitado as cataratas na fronteira com o Canadá

Redação e AFP
22 de Agosto de 2025
Yersinia pestis, bactéria que causa a peste bubônica
Mundo

Homem é diagnosticado com 'peste negra' após picada de pulga

A peste é causada pela bactéria Yersinia pestis

Redação
22 de Agosto de 2025
Pessoas em Gaza esperando ajuda humanitária
Mundo

ONU afirma que há fome generalizada em Gaza

Especialistas dizem que mais de meio milhão de pessoas enfrentam condições "catastróficas"

Redação e AFP
22 de Agosto de 2025
Colagem com duas imagens mostram ponte que desabou na china em 22 de agosto de 2025
Mundo

Ponte em construção desaba e deixa mortos e desaparecidos na China; veja vídeo

Estrutura é a feita de arco contínuo com vigas de aço de via dupla mais longa do mundo

Redação e AFP
22 de Agosto de 2025
Imagem de socorristas após o ataque com explosivos
Mundo

Ataque com explosivos deixa cinco morto e 36 feridos em base aérea na Colômbia

Mais cedo, as autoridades haviam informado um saldo menor de vítimas: um morto e dez feridos

Redação e AFP
21 de Agosto de 2025
Ônibus incendiado após colisão no Afeganistão
Mundo

Ônibus colide com caminhão-tanque e motocicleta e deixa 76 mortos no Afeganistão

O veículo pegou fogo após a colisão

Redação e AFP
20 de Agosto de 2025
Homem de óculos com barba e cabelo grisalho, usando camiseta verde, sentado em cadeira gamer em ambiente interno, expressão séria.
Mundo

Streamer francês que estava há 10 dias sem dormir por conta de jogos morre em transmissão ao vivo

Raphaël Graven, chamado de Jean Pormanove, tinha mais de 500 mil seguidores e ficou famoso por protagonizar conteúdos perturbadores na internet

Redação e AFP
20 de Agosto de 2025
Imagem de Donald Trump para matéria sobre uso de toda a força americana contra Maduro na Venezuela
Mundo

Após deslocar navios, Trump diz que vai usar 'toda a força americana' contra Maduro na Venezuela

Os Estados Unidos já deslocaram três navios de guerra para o sul do Caribe, em região próxima da costa venezuelana

Redação
19 de Agosto de 2025
Imagem de Donald Trump entrando no Air Force One usada em matéria sobre antiamericanismo será critério de análise para vistos de imigrantes
Mundo

EUA incluirão 'antiamericanismo' como critério na análise de vistos para imigrantes

Medida se soma a outras ações do governo norte-americano para barrar imigração

Redação
19 de Agosto de 2025
Duas imagens de um avião em chamas, mostrando a intensidade do fogo de diferentes ângulos
Mundo

Avião com 273 passageiros tem falha no motor e faz pouso de emergência na Itália

Aeronave envolvida no incidente é um Boeing 757-300 da companhia alemã Condor

Redação
19 de Agosto de 2025
Reprodução de manifestação contra a separação da Crimeia antes de iniciar conflito entre Ucrânia e Rússia pela região
Mundo

Entenda o que é a Crimeia, região da Ucrânia anexada pela Rússia e centro do atual conflito

No domingo (17), durante o encontro com Zelensky , Trump descartou a recuperação da ocupada Crimeia ou a entrada da Ucrânia na Otan

Redação e AFP
18 de Agosto de 2025
Destroços de prédio após taques russos matam 14 e ferem 23 na Ucrânia às vésperas de reunião em Washington
Mundo

Ataques russos matam 14 e ferem 23 na Ucrânia às vésperas de reunião em Washington

Bombardeios atingiram Kharkiv, a segunda maior cidade do país

Redação e AFP
18 de Agosto de 2025
Times Square
Mundo

Polícia de Nova York esvazia Times Square após ameaça de bomba

O famoso ponto turístico ficou interditado por mais de uma hora enquanto policiais examinavam um pacote suspeito

Redação e AFP
18 de Agosto de 2025
Volodymyr Zelensky
Mundo

Zelensky diz a Trump que não cederá territórios à Rússia: 'Lutamos por nossa terra'

Presidente da Ucrânia e líderes europeus se encontram com o presidente americano nesta segunda-feira (18)

Redação
18 de Agosto de 2025
Andrónico Rodríguez, candidato das eleições na Bolívia
Mundo

Eleições na Bolívia: explosão em colégio eleitoral de candidato da oposição acirra tensão política

Na saída do local de votação, Andrónico Rodríguez foi atacado com pedras por um grupo de indivíduos

Redação
17 de Agosto de 2025
Fachada de uma rua urbana no Brooklyn, Nova York, com comércios fechados. À esquerda, há um prédio de tijolos com uma clínica médica e escada de incêndio externa. No centro e à direita, lojas com portas de metal abaixadas e uma árvore grande na calçada. Um carro preto está estacionado em frente, e uma bicicleta está presa a um poste. A cena ocorre durante o dia, com céu parcialmente nublado.
Mundo

Atiradores deixam três mortos e oito feridos em restaurante de Nova York

As vítimas são oito homens e três mulheres, com idades entre 27 e 61 anos

Redação
17 de Agosto de 2025
Imagem do furacão Erin, que foi classificado na categoria 5, nos Estados Unidos
Mundo

Furacão Erin é classificado como 'catastrófico de categoria 5' por especialistas

Tempestade avança em direção ao Caribe com ventos de 255 km/h

Redação e AFP
16 de Agosto de 2025