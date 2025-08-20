Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Trump não responde convite de Lula para COP30; presença dos EUA segue incerta

Na semana passada, o presidente afirmou ter enviado uma carta para convidar o mandatário americano à conferência

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:55)
PontoPoder
Donald Trump
Legenda: A conferência do clima está marcada para novembro, em Belém, no Pará
Foto: Jim Watson/AFP

Segue incerta a presença do presidente americano Donald Trump na COP30, conferência do clima marcada para novembro em Belém (PA). Segundo a diretora-executiva do evento, Ana Toni, ainda não há confirmação sobre a vinda do republicano, conforme informações divulgadas pelo O Globo.

Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou ter enviado uma carta para convidar o mandatário americano à conferência. 

Toni destacou, no entanto, que os indicativos não são positivos, e ressaltou que o país "não mostrou nenhum interesse" pelo evento.

"Os EUA são imprevisíveis, não dá para saber, pode acontecer uma surpresa do dia para a noite, mas não sabemos", disse a executiva durante o evento 'Climate & Impact Summit Latin America', promovido pelo jornal britânico Financial Times em parceria a emissora americana CNBC.

Encontro em setembro

Lula também já declarou que pode se encontrar com Trump na Assembleia Geral da ONU, que acontece em setembro, quando tradicionalmente o presidente do Brasil abre as sessões de discursos antecedendo o dos EUA.

"Não sei se ele já respondeu, mas espero que ele responda. Porque eu respondo todas as cartas que eu recebo", disse Lula, em entrevista à rádio e TV Band News.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Entenda projeto contra adultização de crianças que deve ser votado nesta quarta-feira (20)

teaser image
PontoPoder

PL do INSS quer novas regras de segurança para contratar empréstimo e proibição de descontos de associações

O que é a COP30?

A Conferência das Partes caracteriza-se como um encontro global anual em que líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil discutem ações para combater as mudanças do clima

O evento é considerado um dos principais encontros ligados ao tema no mundo e surgiu em 1922, como parte da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), também conhecida como Cúpula da Terra, Rio-92 e Eco-92.

A UNFCCC criou a COP como órgão responsável por tomar as decisões necessárias para implementar os compromissos assumidos pelos países no combate à mudança do clima. O acordo entrou em vigor em 21 de março de 1994. O primeiro encontro foi realizado no ano posterior, em Berlim, na Alemanha.

A convenção daquele ano reuniu 179 chefes de Estado dos países-membros da ONU. Nela, além da Convenção de Mudanças Climáticas, foram discutidos outros acordos: Agenda 21, Carta da Terra, Acordo de Paris e Protocolo de Quioto.

 

Assuntos Relacionados
Inácio Aguiar

União Progressista: a força e o caos da maior federação partidária do Brasil para 2026

Números resultantes da aliança entre União Brasil e Progressistas impressionam, mas a coesão política é um enigma

Inácio Aguiar
Há 1 hora
Donald Trump
PontoPoder

Trump não responde convite de Lula para COP30; presença dos EUA segue incerta

Na semana passada, o presidente afirmou ter enviado uma carta para convidar o mandatário americano à conferência

Redação
Há 1 hora
Imagem mostra pessoa usando celular
PontoPoder

Entenda projeto contra adultização de crianças que deve ser votado nesta quarta-feira (20)

O texto estipula obrigações para os fornecedores e garante controle de acesso por parte dos pais e responsáveis

Redação
20 de Agosto de 2025
Deputados de oposição em reunião em Brasília
Inácio Aguiar

Oposição manda comitiva a Brasília e esquenta disputa pela União Progressista no Ceará

Federação, formada por União Brasil e Progressistas, está sendo disputada com a base do governo Elmano

Inácio Aguiar
20 de Agosto de 2025
Um homem de meia-idade, de terno azul-escuro, camisa branca e gravata preta, fala ao microfone em um ambiente formal, como uma audiência ou reunião oficial. Ele usa óculos de aro preto e tem cabelos curtos grisalhos. Ao fundo, aparecem pessoas desfocadas, incluindo uma mulher em pé com roupa laranja e crachá no pescoço.
PontoPoder

PL do INSS quer novas regras de segurança para contratar empréstimo e proibição de descontos de associações

O texto apresentado nesta terça-feira é fruto de discussões na Comissão Especial instalada pela Câmara em junho para avaliar as alterações

Ingrid Campos
19 de Agosto de 2025
Nattan, homenageado pela Câmara de Fortaleza com o Título de Cidadão
PontoPoder

Vereadores aprovam Título de Cidadão Fortalezense para o forrozeiro Nattan

Segundo autora da proposta, a vereadora Bella Carmelo (PL), o artista “estabeleceu uma forte relação com a cidade de Fortaleza”

Bruno Leite
19 de Agosto de 2025
Imagem do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), para matéria sobre votação urgente de isenção do IR para quem recebe até R$ 5 mil
PontoPoder

Motta articula votação urgente de isenção do IR para quem recebe até R$ 5 mil

Análise está prevista para ocorrer após votação na quarta-feira (20)

Redação
19 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

André Figueiredo confirma reaproximação com o PT e evita falar da posição de Ciro

Sem confirmação de saída de Ciro, PDT se movimenta em direção a aliança com o PT no Estado

Inácio Aguiar
19 de Agosto de 2025
Ciro Gomes ao lado de lideranças do União Brasil durante almoço em Brasília. O encontro incluiu o deputado federal Danilo Forte, o vice-presidente ACM Neto e parlamentares da bancada estadual do Ceará
PontoPoder

Ciro se encontra com lideranças do União em Brasília, em meio a impasse sobre futuro partidário

O ex-ministro deve ter reunião com os presidentes do PP e do União Brasil

Igor Cavalcante e Marcos Moreira
19 de Agosto de 2025
Foto mostra Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE) durante a sessão que analisou a contas do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT)
PontoPoder

TCE-CE recomenda aprovação de contas do Governo Elmano de 2024, com 38 ressalvas

A decisão do órgão servirá para nortear os deputados estaduais, responsáveis por decidir se aprovam ou não as contas do Executivo

Bruno Leite e Marcos Moreira
19 de Agosto de 2025
Foto mostra os deputados estaduais Sargento Reginauro, Frimo Camurça, Oscar Rodrigues e Felipe Mota, e os federais Moses Rodrigues, Fernanda Pessoa e Danilo Forte, além do presidente do União estadual, Capitão Wagner, e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa
PontoPoder

Federação entre União e Progressistas será formalizada nesta terça (19), ainda sem acordo no Ceará

Lideranças cearenses aguardam deliberação nacional para definir postura das siglas, que estão divididas no Estado

Marcos Moreira
19 de Agosto de 2025
Pessoas em sala de espera de policlínica
PontoPoder

TCE Ceará aponta 'excesso' de cargos temporários em Consórcios de Saúde no Ceará

Quatro órgãos de saúde receberam fiscalização presencial e, em todos os eles, foi detectado que a ocupação dos cargos é feita exclusivamente de forma temporária ou comissionada

Luana Barros
19 de Agosto de 2025
De terno, Braguinha fala em evento de diplomação
PontoPoder

TRE-CE revê cautelar e determina prisão domiciliar para Braguinha novamente, até eleição suplementar

Ele deve ficar em Fortaleza e usar tornozeleira eletrônica

Ingrid Campos
18 de Agosto de 2025
Montagem de fotos de Janaína Farias discursando em uma sala de Comissão no Senado; ao lado, Ciro Gomes segura um microfone e discursa na cidade de Capistrano
PontoPoder

Janaína Farias aciona Justiça contra Ciro Gomes após novas acusações do pedetista

Em maio deste ano, o político já havia sido condenado por declarações semelhantes contra a petista

Igor Cavalcante
18 de Agosto de 2025
Homem de terno escuro e gravata azul com bolinhas fala ao microfone em um púlpito. Ao fundo, há bandeiras do Brasil, do estado do Ceará e do município de Fortaleza, além de parte de um letreiro na parede, indicando que se trata do auditório da Câmara de Fortaleza. A cena ocorre em um ambiente formal.
PontoPoder

Vereador suplente de Fortaleza é cassado por abuso de poder e ameaça a opositores nas eleições

O TRE-CE julgou recurso interposto à decisão de primeira instância; parlamentar diz ser vítima de "perseguição política"

Ingrid Campos
18 de Agosto de 2025
Ciro Gomes em aniversário do Roberto Cláudio
Wagner Mendes

Ciro fala pela 1ª vez da derrota eleitoral em Sobral: 'Maior de todas as humilhações que já passei'

O ex-governador disse que vai refletir sobre uma nova candidatura após a derrota eleitoral em 2022

Wagner Mendes, Marcos Moreira
18 de Agosto de 2025
Foto de Marcelo Castro, relator do Novo Código Eleitoral na CCJ do Senado
PontoPoder

CCJ deve votar Código Eleitoral com pena menor para fake news e redução em quarentena; entenda

O projeto de lei é o primeiro item da pauta da reunião do colegiado, após o relator promover ajustes para garantir votação

Bruno Leite
18 de Agosto de 2025
Alexandre de Moraes em sessão do Supremo Tribunal Federal
PontoPoder

Ao The Post, Moraes fala sobre 'tarifaço' e prisão de Bolsonaro: 'Não recuaremos um milímetro'

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) citou ao jornal norte-americano que o processo deve seguir o curso planejado

Redação
18 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Oposição no Ceará se reencontra em aniversário de Roberto Cláudio

Lideranças de partidos contrários ao grupo governista mostram que ainda têm disposição ao diálogo para 2026

Inácio Aguiar
18 de Agosto de 2025
Foto aérea mostra o espaço externo da Assembleia Legislativa do Ceará próximo ao Plenário 13 de Maio
PontoPoder

Alece terá reconhecimento facial para servidores e fará mudanças na estrutura de segurança da Casa

Entre as novidades, as atribuições da Coordenadoria de Polícia serão ampliadas para abranger os familiares do presidente da Assembleia

Marcos Moreira
18 de Agosto de 2025