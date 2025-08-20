Trump não responde convite de Lula para COP30; presença dos EUA segue incerta

Segue incerta a presença do presidente americano Donald Trump na COP30, conferência do clima marcada para novembro em Belém (PA). Segundo a diretora-executiva do evento, Ana Toni, ainda não há confirmação sobre a vinda do republicano, conforme informações divulgadas pelo O Globo.

Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou ter enviado uma carta para convidar o mandatário americano à conferência.

Toni destacou, no entanto, que os indicativos não são positivos, e ressaltou que o país "não mostrou nenhum interesse" pelo evento.

"Os EUA são imprevisíveis, não dá para saber, pode acontecer uma surpresa do dia para a noite, mas não sabemos", disse a executiva durante o evento 'Climate & Impact Summit Latin America', promovido pelo jornal britânico Financial Times em parceria a emissora americana CNBC.

Encontro em setembro

Lula também já declarou que pode se encontrar com Trump na Assembleia Geral da ONU, que acontece em setembro, quando tradicionalmente o presidente do Brasil abre as sessões de discursos antecedendo o dos EUA.

"Não sei se ele já respondeu, mas espero que ele responda. Porque eu respondo todas as cartas que eu recebo", disse Lula, em entrevista à rádio e TV Band News.

O que é a COP30?

A Conferência das Partes caracteriza-se como um encontro global anual em que líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil discutem ações para combater as mudanças do clima.

O evento é considerado um dos principais encontros ligados ao tema no mundo e surgiu em 1922, como parte da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), também conhecida como Cúpula da Terra, Rio-92 e Eco-92.

A UNFCCC criou a COP como órgão responsável por tomar as decisões necessárias para implementar os compromissos assumidos pelos países no combate à mudança do clima. O acordo entrou em vigor em 21 de março de 1994. O primeiro encontro foi realizado no ano posterior, em Berlim, na Alemanha.

A convenção daquele ano reuniu 179 chefes de Estado dos países-membros da ONU. Nela, além da Convenção de Mudanças Climáticas, foram discutidos outros acordos: Agenda 21, Carta da Terra, Acordo de Paris e Protocolo de Quioto.