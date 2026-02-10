Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza encaminha contratação do atacante Luiz Fernando, do Athletico-PR

Jogador de 29 anos ganhou destaque entre as temporadas 2023 e 2024, no Atlético-GO

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fortaleza encaminha contratação do atacante Luiz Fernando, do Athletico-PR
Foto: José Tramontin/Athletico-PR

O Fortaleza está próximo de acertar a contratação do atacante Luiz Fernando, do Athletico-PR. O Diário do Nordeste apurou que as negociações entre as partes estão avançadas e que o atleta deve fechar com o Leão nos próximos dias. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal Trétis, do Paraná, e confirmada pelo Jogada.

O modelo da negociação (empréstimo ou compra em definitivo) ainda está sendo definido pelos dois clubes. Fortaleza e Athletico-PR ajustam detalhes do negócio para que Luiz Fernando possa viajar para se apresentar ao Tricolor do Pici e assinar contrato com o Leão.

Luiz Fernando tem 29 anos e pertence ao Athletico-PR desde a temporada 2025, quando disputou 53 jogos, somando 13 gols e seis assistências. Em 2026, ele soma quatro jogos disputados pelo Furacão, com duas assistências. Ele tem contrato até junho de 2026.

Anteriormente, Luiz Fernando defendeu outras equipes do futebol brasileiro, como o Atlético-GO, o Botafogo e o Grêmio. Seu momento de maior destaque foi entre as temporadas 2023 e 2024, no Atlético-GO, quando somou 40 em duas temporadas.

Assuntos Relacionados
Foto do atacante Luiz Fernando, do Athletico-PR

Jogada

Fortaleza encaminha contratação do atacante Luiz Fernando, do Athletico-PR

Jogador de 29 anos ganhou destaque entre as temporadas 2023 e 2024, no Atlético-GO

Daniel Farias Há 31 minutos
Foto de Bruno Henrique, jogador do Flamengo

Jogada

Terceira rodada da Série A do Brasileirão 2026: veja jogos, horários e onde assistir

Flamengo abre a rodada nesta terça (10), visitando o Vitória no Barradão

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Arrascaeta durante Vitória x Flamengo na Série A do Brasileirão

Jogada

Vitória x Flamengo na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 2 horas
Volante Casemiro

Jogada

West Ham x Manchester United na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Inglês em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Bruno Guimarães, que deve ser titular do Newcastle contra o Leicester pela Premier League

Jogada

Tottenham x Newcastle na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Inglês em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 2 horas
Estêvão

Jogada

Chelsea x Leeds na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Inglês em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 2 horas