Fortaleza encaminha contratação do atacante Luiz Fernando, do Athletico-PR

O Fortaleza está próximo de acertar a contratação do atacante Luiz Fernando, do Athletico-PR. O Diário do Nordeste apurou que as negociações entre as partes estão avançadas e que o atleta deve fechar com o Leão nos próximos dias. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal Trétis, do Paraná, e confirmada pelo Jogada.

O modelo da negociação (empréstimo ou compra em definitivo) ainda está sendo definido pelos dois clubes. Fortaleza e Athletico-PR ajustam detalhes do negócio para que Luiz Fernando possa viajar para se apresentar ao Tricolor do Pici e assinar contrato com o Leão.

Luiz Fernando tem 29 anos e pertence ao Athletico-PR desde a temporada 2025, quando disputou 53 jogos, somando 13 gols e seis assistências. Em 2026, ele soma quatro jogos disputados pelo Furacão, com duas assistências. Ele tem contrato até junho de 2026.

Anteriormente, Luiz Fernando defendeu outras equipes do futebol brasileiro, como o Atlético-GO, o Botafogo e o Grêmio. Seu momento de maior destaque foi entre as temporadas 2023 e 2024, no Atlético-GO, quando somou 40 em duas temporadas.