FFU define quanto Ceará e Fortaleza vão receber com cota da Série B; veja valores

Uma receita importante da temporada de 2026 foi definida para Ceará e Fortaleza: o valor dos direitos de transmissão da Série B de 2026. Como parte do bloco Futebol Forte União (FFU), os times cearenses vão receber cerca de R$ 15,5 milhões com as exibições dos jogos na 2ª divisão nacional.

O montante será o mesmo para os 18 times da FFU. Tudo será pago em 12 parcelas e mesmo que não haja o total arrecadado com a venda, um investidor irá complementar essa receita para todos as equipes, conforme antecipado pelo Diário do Nordeste.

O valor é superior ao recebido pelos times da Série B de 2025, que era R$ 9 milhões. Na época, a competição contou com retransmissões para RedeTV (TV Aberta), o canal Desimpedidos (YouTube), ESPN (TV Fechada) e Disney+ (Streaming).

Disputa com a CBF

O movimento se intensificou nos últimos dias após a CBF atuar como uma intermediária para Náutico e São Bernardo, que não firmaram vínculo com os blocos e venderam os direitos de forma isolada para Rede Globo. Os pernambucanos, por exemplo, projetam embolsar R$ 15 milhões. Logo, a FFU então superou o montante desses dois times.

Vale ressaltar, no entanto, que nenhuma oferta é próxima do pagamento da Série A. Na 1ª divisão, Vovô e Leão ganharam valor superior a R$ 100 milhões com as cotas.