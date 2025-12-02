Diário do Nordeste
Marinho se recupera de lesão e deve ser novidade no Fortaleza contra o Corinthians

Atacante voltou a treinar após mais de um mês afastado por conta de uma lesão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Marinho, jogador do Fortaleza
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O atacante Marinho deve voltar a ser relacionado no Fortaleza na partida contra o Corinthians. O jogador retornou aos treinamentos na última segunda-feira (1º) após mais de um mês afastado dos gramados por conta de uma entorse no tornozelo.

Em seu perfil em uma rede social, Marinho publicou imagens treinando no Centro de Excelência Alcides Santos, sede do Fortaleza. No último boletim médico, o Leão havia anunciado que o atacante de 35 anos estava em transição após se recuperar da entorse.

“Ficar fora no momento mais difícil do time, fazer tratamento em dois períodos, até três, para poder voltar e estar à disposição foi cansativo. Hoje é gratidão por voltar a treinar. Agradeço a todos os fisios do clube por todo o cuidado”, escreveu Marinho no Instagram.

Foto de Marinho durante Fortaleza x Mirassol na Série A do Brasileirão
Legenda: Marinho durante Fortaleza x Mirassol na Série A do Brasileirão
Foto: Kid Júnior/SVM

DISPUTA POR POSIÇÃO NA PONTA DIREITA

Retornando de lesão, Marinho passa a ser mais uma opção no setor de ataque para o técnico argentino Martín Palermo. A ponta-direita, posição de Marinho, atualmente tem sido ocupada por Herrera, que vive uma sequência como titular e faz boas atuações.

Marinho defendeu o Fortaleza em 37 partidas até o momento na temporada 2025, somando ainda quatro gols e quatro assistências. A última vez em que esteve em campo foi no dia 18 de outubro, na derrota do Leão por 1 a 0 para o Cruzeiro, fora de casa.

Caso esteja 100% nos treinamentos, Marinho deve ser relacionado para a próxima partida do Fortaleza na Série A, que será disputada nesta quarta-feira (3), contra o Corinthians. O jogo será na Arena Castelão, a partir das 19h, pela penúltima rodada do Brasileirão.

