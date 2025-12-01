Fortaleza x Corinthians: mais de 33 mil torcedores confirmados em poucas horas
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, no Castelão
Em menos de dez horas, mais de 33 mil pessoas já confirmaram presença no duelo entre Fortaleza e Corinthians, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A venda de ingressos e o check-in iniciaram ainda nesta segunda-feira (1º). O Tricolor do Pici segue em busca de escapar da zona rebaixamento.
Ao todo, foram 33.214 torcedores confirmados. Para este duelo, o Fortaleza fez promoção de ingressos, com valores a partir de R$ 10 reais. O check-in também foi liberado.
Esta partida será a última do Leão do Pici como mandante. O grupo comandado por Martín Palermo vem de uma sequência de oito partida sem derrotas, com quatro empates e quatro vitórias.
Fortaleza e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (3), a partir das 19h (de Brasília). O duelo é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja mais informações sobre venda de ingressos aqui.
PREÇOS DOS INGRESSOS
- Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Sul: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
- Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
- Especial: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)
- Bossa Nova: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)
- Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)
