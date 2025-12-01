Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza x Corinthians: mais de 33 mil torcedores confirmados em poucas horas

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, no Castelão

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 19:06)
Jogada
Legenda: Torcedores do Fortaleza na Arena Castelão.
Foto: Thiago Gadelha / SVM

Em menos de dez horas, mais de 33 mil pessoas já confirmaram presença no duelo entre Fortaleza e Corinthians, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A venda de ingressos e o check-in iniciaram ainda nesta segunda-feira (1º). O Tricolor do Pici segue em busca de escapar da zona rebaixamento. 

Ao todo, foram 33.214 torcedores confirmados. Para este duelo, o Fortaleza fez promoção de ingressos, com valores a partir de R$ 10 reais. O check-in também foi liberado.

Esta partida será a última do Leão do Pici como mandante. O grupo comandado por Martín Palermo vem de uma sequência de oito partida sem derrotas, com quatro empates e quatro vitórias. 

Fortaleza e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (3), a partir das 19h (de Brasília). O duelo é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja mais informações sobre venda de ingressos aqui.

PREÇOS DOS INGRESSOS

  • Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
  • Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
  • Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
  • Superior Sul: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
  • Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
  • Especial: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)
  • Bossa Nova: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)
  • Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)

Veja também

teaser image
Jogada

Fortaleza abre check-in e anuncia ingresso a partir de R$ 10 para jogo decisivo contra o Corinthians

teaser image
Jogada

Bareiro é absolvido pelo STJD e está livre para enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão

Assuntos Relacionados
Torcida do Fortaleza comemora dentro do estádio

Jogada

Fortaleza x Corinthians: mais de 33 mil torcedores confirmados em poucas horas

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, no Castelão

Redação Há 42 minutos

Jogada

Dorival indica Corinthians modificado diante do Fortaleza: 'Vamos ter que variar a equipe'

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, na Arena Castelão

Crisneive Silveira Há 1 hora
Yuri Alberto em ação pelo Corinthians

Jogada

Corinthians tem baixa e dúvida para jogo contra o Fortaleza

Os times se enfrentam na próxima quarta-feira (3), na Arena Castelão

Alexandre Mota 01 de Dezembro de 2025
Foto de Léo Condé, técnico do Ceará, orientando Pedro Henrique, possível desfalque contra o Flamengo

Jogada

Qual deve ser a escalação do Ceará contra o Flamengo? Veja desfalques e alternativas

Vovô enfrenta o Flamengo no Maracanã em jogo pela penúltima rodada da Série A

Daniel Farias 01 de Dezembro de 2025
Nuno Pereira técnico

Jogada

Ferroviário anuncia portugês Nuno Pereira como novo técnico

Treinador possui licença da UEFA, mas vinha atuando como auxiliar há mais de 10 anos

Brenno Rebouças 01 de Dezembro de 2025
Foto de Bareiro, atacante do Fortaleza

Jogada

Bareiro é absolvido pelo STJD e está livre para enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão

Tricolor terá que pagar R$ 4 mil pelos objetos jogados no campo

Ian Laurindo* 01 de Dezembro de 2025