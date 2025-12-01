Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bareiro é absolvido pelo STJD e está livre para enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão

Tricolor terá que pagar R$ 4 mil pelos objetos jogados no campo

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 16:04)
Jogada
Legenda: Bareiro fez cinco gols e deu uma assistência nos últimos seis jogos pelo Leão
Foto: Ismael Soares/SVM

Principal jogador do Fortaleza nessa reta final da Série A, o atacante Bareiro está liberado para enfrentar o Corinthians. O atleta foi julgado na tarde desta segunda-feira (1°) e absolvido pela Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O julgamento foi em razão da confusão generalizada após a partida contra o Vasco. O Tricolor terá que pagar R$ 4 mil pelos objetos jogados no campo.

Além do artilheiro tricolor, Pablo Roberto e Kuscevic, que foram expulsos no jogo, também foram absolvidos e podem ser relacionados para a decisão contra o Corinthians nesta quarta-feira (3), partida no qual o checkin já foi liberado.

Na ocasião, o árbitro Caio Max Augusto Vieira (RN) relatou em súmula que a expulsão do camisa 27 paraguio ocorreu "Por segunda advertência por conduta antidesportiva, ao atingir de maneira acintosa com o pé o seu adversário nº1, Léo Jardim, e agir de maneira provocativa com o mesmo , ambas as ações com o jogo paralisado". Já, Kuscevic, foi "Expulso após o final do jogo de forma direta por dar um soco na cabeça de seu adversário nº 85, Mateus Carvalho", enquanto Pablo Roberto foi "Expulso de forma direta após o final do jogo por acertar um soco na cabeça de seu adversário o atleta de nº88, Barros".

O artilheiro do Leão, assim com os demais jogadores, cumpriram suspensão automática na rodada seguinte, contra o Cruzeiro, mas poderia pegar mais jogos de gancho, o que não aconteceu.

RELEMBRE A CONFUSÃO QUE GEROU A CONFUSÃO

* Sob supervisão de João Bandeira

Yuri Alberto em ação pelo Corinthians

Jogada

Corinthians tem baixa e dúvida para jogo contra o Fortaleza

Os times se enfrentam na próxima quarta-feira (3), na Arena Castelão

Alexandre Mota Há 15 minutos
Foto de Léo Condé, técnico do Ceará, orientando Pedro Henrique, possível desfalque contra o Flamengo

Jogada

Qual deve ser a escalação do Ceará contra o Flamengo? Veja desfalques e alternativas

Vovô enfrenta o Flamengo no Maracanã em jogo pela penúltima rodada da Série A

Daniel Farias Há 23 minutos
Nuno Pereira técnico

Jogada

Ferroviário anuncia portugês Nuno Pereira como novo técnico

Treinador possui licença da UEFA, mas vinha atuando como auxiliar há mais de 10 anos

Brenno Rebouças Há 36 minutos
Foto de Bareiro, atacante do Fortaleza

Jogada

Bareiro é absolvido pelo STJD e está livre para enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão

Tricolor terá que pagar R$ 4 mil pelos objetos jogados no campo

Ian Laurindo* Há 36 minutos
Foto de Lucas Mugni, jogador do Ceará, durante jogo contra o Flamengo

Jogada

Flamengo x Ceará será transmitido pela TV Verdes Mares; veja detalhes da partida

Torcedores cearenses poderão acompanhar a transmissão da partida de forma gratuita

Daniel Farias Há 55 minutos
Foto da torcida do Fortaleza

Jogada

Fortaleza abre check-in e anuncia ingresso a partir de R$ 10 para jogo decisivo contra o Corinthians

Esta será a última partida do Fortaleza em casa na temporada 2025

Samir de Carvalho* 01 de Dezembro de 2025