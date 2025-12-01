Bareiro é absolvido pelo STJD e está livre para enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão

Principal jogador do Fortaleza nessa reta final da Série A, o atacante Bareiro está liberado para enfrentar o Corinthians. O atleta foi julgado na tarde desta segunda-feira (1°) e absolvido pela Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O julgamento foi em razão da confusão generalizada após a partida contra o Vasco. O Tricolor terá que pagar R$ 4 mil pelos objetos jogados no campo.

Além do artilheiro tricolor, Pablo Roberto e Kuscevic, que foram expulsos no jogo, também foram absolvidos e podem ser relacionados para a decisão contra o Corinthians nesta quarta-feira (3), partida no qual o checkin já foi liberado.

Na ocasião, o árbitro Caio Max Augusto Vieira (RN) relatou em súmula que a expulsão do camisa 27 paraguio ocorreu "Por segunda advertência por conduta antidesportiva, ao atingir de maneira acintosa com o pé o seu adversário nº1, Léo Jardim, e agir de maneira provocativa com o mesmo , ambas as ações com o jogo paralisado". Já, Kuscevic, foi "Expulso após o final do jogo de forma direta por dar um soco na cabeça de seu adversário nº 85, Mateus Carvalho", enquanto Pablo Roberto foi "Expulso de forma direta após o final do jogo por acertar um soco na cabeça de seu adversário o atleta de nº88, Barros".

O artilheiro do Leão, assim com os demais jogadores, cumpriram suspensão automática na rodada seguinte, contra o Cruzeiro, mas poderia pegar mais jogos de gancho, o que não aconteceu.

