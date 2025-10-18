Cruzeiro x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

No dia em que o Fortaleza completa 107 anos de história, o Tricolor de Aço viaja até Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, em duelo válido pela 29ª rodada do Brasileirão, neste sábado (18), às 21h.

O Cabuloso empatou com o Atlético-MG na última rodada e é o período mais longo que Leonardo Jardim acumula sem vitórias: três empates — além do Galo, igualou com Flamengo e Sport — e uma derrota para o Vasco. A vitória é o que mais importa para o Cruzeiro e aumentar a pressão entre Flamengo e Palmeiras, que se enfrentam no domingo (19). A Raposa ocupa a terceira posição, com 53 pontos, ainda na disputa pela liderança da Série A.

O Leão do Pici perdeu para o Vasco por 2 a 0 em casa e a situação complicou ainda mais para evitar o rebaixamento, já que o Fortaleza ainda não acumulou duas vitórias consecutivas no Brasileirão. O Tricolor de Aço segue na zona de rebaixamento com 24 pontos na 18ª colocação e com sete pontos de distância do Santos, primeira equipe fora do Z-4.

RETROSPECTO

Cruzeiro e Fortaleza se enfrentaram em 18 jogos, com nove vitórias do Cabuloso, quatro vezes que o Laion levou a melhor e cinco empates. Com o clube mineiro de mandante, são oito duelos no total. No número de vitórias, a Raposa tem quatro, contra duas do Tricolor de Aço e dois empates. O último jogo entre as equipes foi no dia 25 de maio, na Arena Castelão e o Cruzeiro venceu por 2 a 0.

COMO CHEGA O CRUZEIRO?

Leonardo Jardim terá Fabricio Bruno de volta, após participar dos Amistosos da Seleção. Por outro lado, ele perdeu três titulares para o duelo. O goleiro Cássio foi substituído durante o Clássico, devido o protocolo de concussão ter sido acionado. Com isso, Léo Aragão será o titular.

Kaio Jorge, atacante, foi expulso contra o Galo e cumprirá a suspensão por cartão vermelho. O substituto deve ser o Gabigol. Outra suspensão, mas pelo terceiro cartão amarelo, foi do lateral-esquerdo Kaiki. Quem deve entrar na vaga é o Kauã Prates, atleta de 17 anos.

Outros jogadores que estão de fora da partida são o lateral-direito Fagner (preparação física após fratura na fíbula); meia Matheus Henrique (fratura na costela); e o atacante Sinisterra (edema na coxa esquerda).

Os pendurados são Leonardo Jardim, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Walace e Wanderson.

COMO CHEGA O FORTALEZA?

Martín Palermo relacionou 24 atletas para a viagem até Belo Horizonte. A novidade é o retorno do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que estava no departamento médico e finalizou a recuperação. Ele deve ser titular no jogo. Outro atleta na lista é o lateral-direito Tinga, escolhido para a lista de relacionados pela primeira vez por Palermo.

Em compensação, há dez desfalques na equipe. O meia Matheus Pereira segue fora, devido a um edema no músculo posterior da coxa direita. Com a mesma lesão do meia tricolor, estão o também meia Lucas Crispim e atacante Allanzinho.

Outros nomes que estão na lista de lesionados são o goleiro João Ricardo (recuperação após realizar cirurgia no ombro direito) e o zagueiro Benevenuto (edema no músculo posterior da coxa esquerda), sendo cinco atletas no total.

Outro problema são as suspensões, com cinco jogadores também de fora. O zagueiro Gastón Ávila e o atacante Deyverson vão cumprir suspensão automática após receberem o terceiro cartão amarelo.

Já o zagueiro Kuscevic, o meia Pablo Roberto e o atacante Adam Bareiro foram expulsos contra o Vasco e também não viajaram. Nos pendurados, seguem Lucas Sasha, Lucca Prior, Yago Pikachu e Lucero.

Confira os relacionados:

Goleiros: Brenno, Helton Leite e Vinícius Silvestre

Laterais: Tinga, Eros Mancuso, Bruno Pacheco e Diogo Barbosa

Zagueiros: Brítez, Lucas Gazal e Cristovam

Meio-campistas: Pochettino, Guzmán, Rossetto, Rodrigo, Pierre, Lucca Prior e Lucas Sasha

Atacantes: Lucero, Marinho, Moisés, Yago Pikachu, Breno Lopes, Herrera e Kayke

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pela SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

PALPITES

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Cruzeiro: Léo Aragão; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Lucas Gazal e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre, Pochettino, Guzmán; Moisés e Lucero. Técnico: Martín Palermo

CRUZEIRO X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: 29ª rodada do Brasileirão

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 18/10/2025 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Assistente 2: Michael Stanislau (RS)

Quarto Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

VAR: Wagner Reway (SC)

AVAR: Johnny Barros de Oliveira (SC)

AVAR2: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)