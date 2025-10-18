Cruzeiro x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações
Duelo válido pela 29ª rodada do Brasileirão será no Mineirão, em Belo Horizonte
No dia em que o Fortaleza completa 107 anos de história, o Tricolor de Aço viaja até Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, em duelo válido pela 29ª rodada do Brasileirão, neste sábado (18), às 21h.
O Cabuloso empatou com o Atlético-MG na última rodada e é o período mais longo que Leonardo Jardim acumula sem vitórias: três empates — além do Galo, igualou com Flamengo e Sport — e uma derrota para o Vasco. A vitória é o que mais importa para o Cruzeiro e aumentar a pressão entre Flamengo e Palmeiras, que se enfrentam no domingo (19). A Raposa ocupa a terceira posição, com 53 pontos, ainda na disputa pela liderança da Série A.
O Leão do Pici perdeu para o Vasco por 2 a 0 em casa e a situação complicou ainda mais para evitar o rebaixamento, já que o Fortaleza ainda não acumulou duas vitórias consecutivas no Brasileirão. O Tricolor de Aço segue na zona de rebaixamento com 24 pontos na 18ª colocação e com sete pontos de distância do Santos, primeira equipe fora do Z-4.
RETROSPECTO
Cruzeiro e Fortaleza se enfrentaram em 18 jogos, com nove vitórias do Cabuloso, quatro vezes que o Laion levou a melhor e cinco empates. Com o clube mineiro de mandante, são oito duelos no total. No número de vitórias, a Raposa tem quatro, contra duas do Tricolor de Aço e dois empates. O último jogo entre as equipes foi no dia 25 de maio, na Arena Castelão e o Cruzeiro venceu por 2 a 0.
COMO CHEGA O CRUZEIRO?
Leonardo Jardim terá Fabricio Bruno de volta, após participar dos Amistosos da Seleção. Por outro lado, ele perdeu três titulares para o duelo. O goleiro Cássio foi substituído durante o Clássico, devido o protocolo de concussão ter sido acionado. Com isso, Léo Aragão será o titular.
Kaio Jorge, atacante, foi expulso contra o Galo e cumprirá a suspensão por cartão vermelho. O substituto deve ser o Gabigol. Outra suspensão, mas pelo terceiro cartão amarelo, foi do lateral-esquerdo Kaiki. Quem deve entrar na vaga é o Kauã Prates, atleta de 17 anos.
Outros jogadores que estão de fora da partida são o lateral-direito Fagner (preparação física após fratura na fíbula); meia Matheus Henrique (fratura na costela); e o atacante Sinisterra (edema na coxa esquerda).
Os pendurados são Leonardo Jardim, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Walace e Wanderson.
COMO CHEGA O FORTALEZA?
Martín Palermo relacionou 24 atletas para a viagem até Belo Horizonte. A novidade é o retorno do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que estava no departamento médico e finalizou a recuperação. Ele deve ser titular no jogo. Outro atleta na lista é o lateral-direito Tinga, escolhido para a lista de relacionados pela primeira vez por Palermo.
Em compensação, há dez desfalques na equipe. O meia Matheus Pereira segue fora, devido a um edema no músculo posterior da coxa direita. Com a mesma lesão do meia tricolor, estão o também meia Lucas Crispim e atacante Allanzinho.
Outros nomes que estão na lista de lesionados são o goleiro João Ricardo (recuperação após realizar cirurgia no ombro direito) e o zagueiro Benevenuto (edema no músculo posterior da coxa esquerda), sendo cinco atletas no total.
Outro problema são as suspensões, com cinco jogadores também de fora. O zagueiro Gastón Ávila e o atacante Deyverson vão cumprir suspensão automática após receberem o terceiro cartão amarelo.
Já o zagueiro Kuscevic, o meia Pablo Roberto e o atacante Adam Bareiro foram expulsos contra o Vasco e também não viajaram. Nos pendurados, seguem Lucas Sasha, Lucca Prior, Yago Pikachu e Lucero.
Confira os relacionados:
Goleiros: Brenno, Helton Leite e Vinícius Silvestre
Laterais: Tinga, Eros Mancuso, Bruno Pacheco e Diogo Barbosa
Zagueiros: Brítez, Lucas Gazal e Cristovam
Meio-campistas: Pochettino, Guzmán, Rossetto, Rodrigo, Pierre, Lucca Prior e Lucas Sasha
Atacantes: Lucero, Marinho, Moisés, Yago Pikachu, Breno Lopes, Herrera e Kayke
ONDE ASSISTIR
O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pela SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).
PALPITES
POSSÍVEIS ESCALAÇÕES
Cruzeiro: Léo Aragão; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim
Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Lucas Gazal e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre, Pochettino, Guzmán; Moisés e Lucero. Técnico: Martín Palermo
CRUZEIRO X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA
Competição: 29ª rodada do Brasileirão
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Data: 18/10/2025 (sábado)
Horário: 21h (de Brasília)
Arbitragem:
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
Assistente 2: Michael Stanislau (RS)
Quarto Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)
VAR: Wagner Reway (SC)
AVAR: Johnny Barros de Oliveira (SC)
AVAR2: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES)