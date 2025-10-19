Rumo à Série B, Fortaleza precisa avaliar quem do elenco pode ajudar em 2026

No dia do aniversário de 107 anos de fundação, o Fortaleza perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0, neste sábado (18), no Mineirão, em novo passo rumo à Série B de 2026. É fato que o time teve volume de jogo no 2º tempo, transpirou, mas foi incompetente mais uma vez e amargou um resultado que o aproxima do rebaixamento. Assim, seria mais honesto que o clube realmente começasse a olhar agora quem desse elenco pode ou não contribuir para a próxima temporada.

A escolha não significa “entregar as fichas” e seria crucial no planejamento. O técnico argentino Martín Palermo prometeu que “se fosse morrer, que fosse de pé”, e o grupo tentou honrar a camisa contra o 3º colocado da tabela, fora de casa, no entanto nada disso é mais suficiente no momento.

A gestão precisa acelerar as definições sobre o plantel com urgência, o novo calendário pede isso. E um atraso na tomada de decisão só acentuaria mais o desastre. Logo, isso implica em conceder mais chance para quem jogou menos, fazer novos testes e evitar insistências sem projeção no grupo de 38 atletas que há à disposição do treinador.

Lucero, por exemplo, foi capitão e titular. Sem fazer um gol a 21 jogos, com 33 anos e no rol dos maiores salários do plantel, pra mim, não faz mais sentido essa escolha. O mesmo se aplica para Pochettino, que ocupa a faixa de campo em que Lucca Prior poderia ser trabalhado para uma sucessão.

Legenda: O volante Pierre entrou bem na partida e pode ser úitl no fim da Série A Foto: Matheus Amorim / Fortaleza

Por isso, no cenário crítico vigente, o melhor caminho é fazer o filtro de quem ainda pode ajudar. Diante do Cruzeiro, nomes como Pierre e Moisés entraram bem no 2º tempo e produziram mais que Herrera e Rodrigo, por exemplo, dando sinais de novo esboço de uma escalação titular.

A tarefa é simples: honrar a camisa e começar a juntar os cascos para o futuro, que será difícil.

Matemática contra rebaixamento

O Fortaleza está em 18º colocado, com 24 pontos. E agora restam 10 partidas até o fim da Série A.

A distância para o 17º, que é o Vitória-BA, é de quatro (28). Já para o Santos, primeiro fora do Z-4, é de sete (31). Por isso, para sair da zona de rebaixamento, precisaria de uma sequência de triunfos.

Os matemáticos apontam que 45 é a pontuação mágica para escapar. Nesse caso, o Leão deveria ganhar mais 21, ou seja, sete vitórias em 10 partidas para atingir essa margem e a permanência.

Nos cálculos, é possível. No entanto, em todo o Brasileirão, o Fortaleza venceu seis vezes até agora. A conta é de um “milagre”, na verdade, visto o baixo rendimento do time ao longo da temporada.

Jogos do Fortaleza até o fim da Série A de 2025