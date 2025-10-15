Diário do Nordeste
Fortaleza x Vasco: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Equipes se enfrentam pela 28ª rodada da Série A

Escrito por
Fernando Alves fernanda.alves@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Fortaleza recebe o Vasco no Castelão em busca da 2ª vitória seguida na Série A
Foto: KID JUNIOR /SVM

Com o fim da Data FIFA, o Fortaleza volta a campo pelo Brasileirão. O Tricolor de Aço vai enfrentar o Vasco, pela 28ª rodada da competição, nesta quarta-feira (15), a partir das 21h30, na Arena Castelão. A vitória é de extrema importância, porque com o Leão do Pici fazendo sua parte, pode ficar até a um ponto de sair do Z-4.

O Fortaleza vem de uma vitória gigante diante do Juventude, fora de casa, conseguindo a virada por 2 a 1 no Estádio Alberto Jaconi, em Caxias do Sul-RS. Com o resultado, o Leão conseguiu subir uma posição e está na 18ª colocação, com 24 pontos. Vencendo o Vasco e esperando uma combinação de resultados dos outros adversários, fica a um ponto de sair da zona de rebaixamento.

O Vasco também venceu na última rodada. A equipe enfrentou o Vitória em São Januário, ficou na 11ª colocação, com 33 pontos e se afastou da zona de rebaixamento. Com o placar de 4 a 3, o duelo levantou o ânimo, de uma equipe que tem três triunfos de quatro jogos.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pela TV Globo (TV aberta) e no Premiere (pay-per-view).

PALPITES

RETROSPECTO

As equipes já duelam 23 vezes. O Cruzmaltino conquistou dez vitórias, o Tricolor de Aço venceu cinco vezes e foram oito empates no total. Com jogos do Fortaleza como mandante, foram 11 jogos e cinco duelos que o Leão levou a melhor. Já o Vasco só venceu duas vezes, sendo a última vez há 23 anos, em 2003. Nos empates, foram quatro empates no total.

O último duelo entre Fortaleza e Vasco foi no dia 17 de maio, quando o Laion perdeu por 3 a 0 em São Januário, dia que marcou a estreia de Fernando Diniz à frente do Gigante da Colina.

COMO CHEGA O FORTALEZA?

Martín Palermo contará com o retorno de atletas importantes que saem do departamento médico. O nome principal é o de Moisés, que ficou quase seis meses tratando uma lesão sofrida no dia 13 de abril, no duelo contra o Internacional. Lucas Crispim e Lucca Prior também estão à disposição.

Legenda: Com desfalques, Palermo modificará a formação do Fortaleza contra o Vasco
Foto: KID JUNIOR / SVM

Weverson estava em fase de transição, pode ser relacionado para o jogo. De fora, está Matheus Pereira, que cumpre suspensão automática após o terceiro cartão amarelo. Também como ausências e no departamento médico, seguem Bruno Pacheco e João Ricardo, de fora da temporada. O goleiro Brenno deve assumir a posição de titular. Já na lateral esquerda, Gastón Ávila pode ser improvisado mais uma vez.

Os pendurados são Kuscevic, Lucas Sasha, Gastón Ávila, Lucca Prior, Lucero, Deyverson, Pikachu e Adam Bareiro.

COMO CHEGA O VASCO?

Fernando Diniz viaja sem Paulo Henrique, que foi titular os 90 minutos do amistoso entre Japão e Brasil, voltando direto para o Rio de Janeiro e aguardar a reapresentação após o duelo contra o Leão. Outros atletas de fora são Jair e Adson, que estão no departamento médico.

Legenda: Fernando Diniz terá dois retornos contra Fortaleza
Foto: Celso Pupo / Shutterstock.com

Puma Rodríguez, convocado pela Seleção Uruguaia, deve estar à disposição para o duelo. Diniz conta também com o retorno do zagueiro Cuesta, que se recuperou de um problema na coxa.

Há uma expectativa de mudança no ataque, já que Vegetti vive instabilidade em campo. Andrés Gómez pode ser o titular, já que durante a Data FIFA, treinou entre os titulares. No duelo contra o Vitória, ele entrou no segundo tempo e se destacou na oportunidade.

Philippe Coutinho deve permanecer no meio de campo, junto de Barros e Hugo Moura, como volantes, com Tchê Tchê voltando ao banco de reservas. Os pendurados são David e Paulinho.

 

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza:

Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Lucas Sasha, Pierre, Lucas Crispim; Yago Pikachu, Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Martín Palermo

Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Hugo Moura, Barros, Coutinho, Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz

FORTALEZA x VASCO | FICHA TÉCNICA

Competição: 28ª rodada do Brasileirão
Local: Arena Castelão
Data: 15/10/2025 (quarta-feira)
Horário: 21h30 (de Brasília)
Arbitragem:
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO)
Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)
Quarto Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE)
AVAR2: Rafael Rodrigo Klein (RS)

