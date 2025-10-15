Kuscevic e Pablo Roberto são expulsos após confusão em Fortaleza x Vasco; veja vídeo

O final do jogo entre Fortaleza e Vasco foi marcado por confusão entre os jogadores ainda no gramado. As equipes se enfrentaram nesta quarta-feira (15), na Arena Castelão. O time carioca venceu o Tricolor do Pici por 2 a 0, em jogo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja imagens.

O árbitro Wilton Pereira Sampaio verificou os lances no VAR e expulsou o zagueiro Kuscevic, do Fortaleza, e Pablo Roberto, do Vasco. Veja os registros do repórter fotográfico Kid Junior, do Sistema Verdes Mares.

Legenda: Confusão marca fim de jogo entre Fortaleza e Vasco. Foto: Kid Junior/SVM

VEJA VÍDEO: