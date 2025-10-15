Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Kuscevic e Pablo Roberto são expulsos após confusão em Fortaleza x Vasco; veja vídeo

Equipes se enfrentaram na Arena Castelão

Escrito por
Crisneive Silveira, Ian Laurindo e Fernanda Alves jogada@svm.com.br
(Atualizado às 23:51)
Jogada
Legenda: Fortaleza x Vasco tem confusão no fim da partida.
Foto: Kid Junior/SVM

O final do jogo entre Fortaleza e Vasco foi marcado por confusão entre os jogadores ainda no gramado. As equipes se enfrentaram nesta quarta-feira (15), na Arena Castelão. O time carioca venceu o Tricolor do Pici por 2 a 0, em jogo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja imagens.

O árbitro Wilton Pereira Sampaio verificou os lances no VAR e expulsou o zagueiro Kuscevic, do Fortaleza, e Pablo Roberto, do Vasco. Veja os registros do repórter fotográfico Kid Junior, do Sistema Verdes Mares.

jogadores
Legenda: Confusão marca fim de jogo entre Fortaleza e Vasco.
Foto: Kid Junior/SVM

VEJA VÍDEO:

Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Kuscevic e Pablo Roberto são expulsos após confusão em Fortaleza x Vasco; veja vídeo

Equipes se enfrentaram na Arena Castelão

Crisneive Silveira, Ian Laurindo e Fernanda Alves Há 1 hora

Jogada

Com um a mais, Fortaleza perde para o Vasco no Castelão e afunda no Z4 da Série A

Tricolor de Aço perde em casa e distância para sair do Z4 aumenta para 7 pontos

Vladimir Marques Há 1 hora
jgoador

Jogada

Decisivo no Ceará, Pedro Henrique soma cinco participações em gols nos últimos seis jogos

Atacante de 35 anos tem sido acionado por Léo Condé

Crisneive Silveira Há 1 hora
Foto de Pedro Raul comemora o fim de jejum mas lamenta o resultado 'Fica um sentimento amargo'

Jogada

Pedro Raul comemora o fim de jejum, mas lamenta empate do Ceará: 'Fica um sentimento amargo'

Atacante estava há nove jogos sem marcar e deixou sua marca no empate contra o Sport

Ian Laurindo* Há 2 horas

Jogada

Atlético-MG x Cruzeiro pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 28ª rodada da Série A

Redação 15 de Outubro de 2025

Jogada

Santos x Corinthians pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 28ª rodada da Série A

Redação 15 de Outubro de 2025