Fortaleza abre check-in e anuncia ingresso a partir de R$ 10 para jogo decisivo contra o Corinthians

A realização de check-in para sócios-torcedores para a partida entre Fortaleza e Corinthians, pela 37ª rodada da Série A do Brasileirão, já está liberada. A venda de ingressos também será iniciada nesta segunda-feira (1º), com ingressos a partir de R$ 10.

Esta será a última partida do Fortaleza em casa na temporada 2025. Neste jogo, o Leão busca manter a sequência de resultados positivos, após vitórias sobre Bahia, Red Bull Bragantino e Atlético-MG. O time tem 40 pontos e está atualmente na 18ª colocação.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Fortaleza já podem confirmar presença na partida através do site sociofortaleza.com.br. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site leaotickets.com.br e nos pontos de venda de ingressos do clube.

Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Superior Sul: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Especial: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Bossa Nova: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)