Palermo diz que Fortaleza está ‘mais vivo que nunca’ e pede 60 mil contra Corinthians

Treinador argentino celebrou a vitória do Leão do Pici sobre o Atlético-MG, no Castelão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Palermo, técnico do Fortaleza
Foto: Kid Júnior/SVM

Martín Palermo, técnico do Fortaleza, celebrou a vitória sobre o Atlético-MG neste domingo (30), pela Série A do Brasileirão 2025. Com o resultado, o Leão do Pici chegou ao oitavo jogo consecutivo sem perder, além de três vitórias consecutivas.

“Conseguimos uma sequência muito forte, que nos mantém bem posicionados e cada vez com mais confiança e segurança no que acreditamos como grupo e como equipe. O momento era complexo, mas fomos revertendo aos poucos, com esse espírito de equipe que sempre vejo em cada jogo. Hoje não foi diferente. Mas ainda faltam dois passos”, disse.

Atualmente, o Fortaleza está na 18ª colocação na tabela, somando 40 pontos em 36 jogos. A distância para o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de apenas um ponto. Pela frente, o Leão ainda tem mais dois desafios: Corinthians e Botafogo.

Não há relaxamento. Não acho que já fizemos o suficiente, porque ainda não alcançamos nada. Se acharmos que já chega, nos equivocamos e isso pode nos prejudicar. Nosso progresso foi jogo a jogo: esforço, compromisso, caráter, personalidade e superação das adversidades. Hoje estamos mais vivos do que nunca.
Martín Palermo
Técnico do Fortaleza

Foto de Pochettino, jogador do Fortaleza
Legenda: Pochettino, jogador do Fortaleza
Foto: Kid Júnior/SVM

PALERMO PEDE CASTELÃO LOTADO CONTRA O CORINTHIANS

O próximo jogo do Fortaleza será mais uma vez na Arena Castelão. O adversário será o Corinthians, que atualmente ocupa a nona colocação, com 46 pontos. O jogo será na quarta-feira (3), às 19h, e o treinador convocou a torcida tricolor para a partida.

“Hoje estavam esses 50 mil torcedores apoiando, isso gerou muito entusiasmo. Precisamos disso na quarta-feira: se hoje foram 50 mil, na quarta-feira precisamos dos 60 mil aqui nos apoiando, para sentirmos esse apoio e esse calor novamente”, comentou Palermo.

A expectativa é que o Fortaleza vá a campo com a mesma formação que foi utilizada na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG. Palermo, porém, comentou na entrevista pós-jogo que muitos jogadores do time titular estão desgastados, e não descartou mudanças.

“Agora temos de ver o desgaste: o Pierre pediu para sair, o Breno pediu para sair, Gastón Ávila estava no limite. Temos poucos dias para recuperar. Vamos ver quem estará em condições. Gosto de repetir o time, mas precisamos avaliar”, finalizou.

