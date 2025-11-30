Mais de 50 mil: Fortaleza tem maior público do clube na Série A 2025 contra o Atlético-MG

O Fortaleza registrou o maior público do clube na Série A de 2025 contra o Atlético-MG neste domingo (30). Ao todo, 51.793 torcedores marcaram presença na Arena Castelão para acompanhar a vitória tricolor por 1 a 0, com gol de Pochettino, que manteve a esperança da permanência restando dois jogos para o fim do Brasileirão.

Segundo o borderô, o duelo também rendeu uma receita bruta de R$ 886.176,00. Vale ressaltar que a última partida em casa será na quarta-feira (3), às 19h, diante do Corinthians, pela 37ª rodada da competição. O duelo final será no domingo (7), às 16h, com o Botafogo, no Engenhão, no Rio de Janeiro, encerrando então o torneio.

Assim, expectativa de casa cheia também no meio de semana. Na tabela, o Leão segue em 18º colocado, agora com 40 pontos, mas tem apenas um de distância para o Santos, que é o primeiro fora do Z-4, em 16º, com 40. Com oito jogos de invencibilidade e três vitórias seguidas, pode até sair da zona já na próxima partida se vencer.

Fortaleza 1x0 Atlético-MG | Borderô