Veja chances de rebaixamento de Ceará e Fortaleza após a 36ª rodada da Série A
Os times cearenses entraram em campo neste fim de semana
A 36ª rodada da Série A de 2025 foi concluída neste fim de semana e acirrou a disputa pela permanência na elite nacional. Com mais duas rodadas pela frente, apenas dois times confirmaram o rebaixamento (Sport e Juventude), com Ceará e Fortaleza ainda na briga pela seguir na 1ª divisão.
No sábado (29), o Vovô empatou com o Cruzeiro em 1 a 1, em casa, e se manteve na 14ª colocação, agora com 43 pontos, somente dois de vantagem para o Internacional (41), o primeiro time dentro do Z-4. No domingo (30), o Leão venceu o Atlético-MG por 1 a 0, na Arena Castelão, permaneceu na 18ª posição, mas agora tem 40, a um de distância para o Santos (41), justamente o primeiro clube fora da zona atual.
Deste modo, as duas últimas rodadas prometem tensão envolvendo os arquirrivais e também os demais times envolvidos nessa briga, como o Vitória-BA (42). Na quarta (3), o Fortaleza encara o Corinthians, às 19h, de novo em casa, enquanto o Ceará visita o Flamengo, às 21h30, no Maracanã.
Chance de rebaixamento
De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Fortaleza tem um risco de 69,5% de rebaixamento neste momento, e o Ceará detém índice de 7,5%.
A depender da combinação de resultados, o Leão pode sair do Z-4 contra o Corinthians, mas também tem chance de ser rebaixado. Já o Vovô pode cravar a permanência contra o Flamengo, no entanto, também pode terminar a rodada na zona. Assim, cada uma das partidas pode ser definida.
Segundo a entidade, hoje, a pontuação mais segura para evitar uma queda para a Série B é de 45. Mesmo assim, oferece perigo de 2,2%. Em tempo: nos pontos corridos, ninguém nunca caiu com 46.
Pontuação para evitar o rebaixamento na Série A de 2025 (UFMG)
- 46 pontos (0% de chance de queda)
- 45 pontos (2,2% chance de queda)
- 44 pontos (23,6% chance de queda)
- 43 pontos (63,1% chance de queda)
- 42 pontos (94% chance de queda)
Chance de rebaixamento na Série A de 2025 (UFMG)
- Sport (rebaixado)
- Juventude (rebaixado)
- Fortaleza (69,5% de chance de rebaixamento)
- Santos (51,4% de chance de rebaixamento)
- Internacional (40,8% de chance de rebaixamento)
- Vitória-BA (30,6% de chance de rebaixamento)
- Ceará (7,5% de chance de rebaixamento)
Jogos da luta contra o rebaixamento na Série A (UFMG)
34ª rodada da Série A
- 03.12 (quarta) - Bragantino x Vitória-BA | Cícero de Souza Marques, às 19h
37ª rodada da Série A
- 03.12 (quarta) - Fortaleza x Corinthians | Arena Castelão, às 19h
- 03.12 (quarta) - Juventude x Santos | Alfredo Jaconi, às 19h30
- 03.12 (quarta) - São Paulo x Internacional | Beira-Rio, às 20h
- 03.12 (quarta) - Flamengo x Ceará | Maracanã, às 21h30
38ª rodada da Série A
- 07.12 (domingo) - Ceará x Palmeiras | Arena Castelão, às 16h
- 07.12 (domingo) - Botafogo x Fortaleza | Engenhão, às 16h
- 07.12 (domingo) - Santos x Cruzeiro | Vila Belmiro, às 16h
- 07.12 (domingo) - Vitória-BA x São Paulo | Barradão, às 16h
- 07.12 (domingo) - Internacional x Bragantino | Beira-Rio, às 16h