Veja chances de rebaixamento de Ceará e Fortaleza após a 36ª rodada da Série A

A 36ª rodada da Série A de 2025 foi concluída neste fim de semana e acirrou a disputa pela permanência na elite nacional. Com mais duas rodadas pela frente, apenas dois times confirmaram o rebaixamento (Sport e Juventude), com Ceará e Fortaleza ainda na briga pela seguir na 1ª divisão.

No sábado (29), o Vovô empatou com o Cruzeiro em 1 a 1, em casa, e se manteve na 14ª colocação, agora com 43 pontos, somente dois de vantagem para o Internacional (41), o primeiro time dentro do Z-4. No domingo (30), o Leão venceu o Atlético-MG por 1 a 0, na Arena Castelão, permaneceu na 18ª posição, mas agora tem 40, a um de distância para o Santos (41), justamente o primeiro clube fora da zona atual.

Legenda: Ceará e Fortaleza ainda lutam contra o rebaixamento na Série A de 2025 Foto: reprodução / SrGoool

Deste modo, as duas últimas rodadas prometem tensão envolvendo os arquirrivais e também os demais times envolvidos nessa briga, como o Vitória-BA (42). Na quarta (3), o Fortaleza encara o Corinthians, às 19h, de novo em casa, enquanto o Ceará visita o Flamengo, às 21h30, no Maracanã.

Chance de rebaixamento

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Fortaleza tem um risco de 69,5% de rebaixamento neste momento, e o Ceará detém índice de 7,5%.

A depender da combinação de resultados, o Leão pode sair do Z-4 contra o Corinthians, mas também tem chance de ser rebaixado. Já o Vovô pode cravar a permanência contra o Flamengo, no entanto, também pode terminar a rodada na zona. Assim, cada uma das partidas pode ser definida.

Segundo a entidade, hoje, a pontuação mais segura para evitar uma queda para a Série B é de 45. Mesmo assim, oferece perigo de 2,2%. Em tempo: nos pontos corridos, ninguém nunca caiu com 46.