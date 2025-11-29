Ceará x Cruzeiro: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Na reta final do Campeonato Brasileiro, Ceará e Cruzeiro entram em campo, neste sábado (29), às 21h, pela 36ª rodada da competição. Enquanto o Vozão quer chegar logo aos 45 pontos, o time mineiro ainda quer manter viva a chance de título brasileiro frente à Flamengo e Palmeiras. Com expectativa de bom público, o confronto está marcado para a Arena Castelão, na capital cearense.

O Ceará chega para o duelo, dentro de casa, depois de duas derrotas seguidas na Série A. Na última rodada, o time de Léo Condé foi superado por 3 a 0 pelo Mirassol, no interior de São Paulo. Os resultados fizeram o Vozão estacionar nos 42 pontos na reta decisiva da competição, tendo pela frente ainda Flamengo e Palmeiras.

Do outro lado, a Raposa vem com a confiança em alta depois de vencer o Corinthians por 3 a 0, no Mineirão. O time mineiro defende invencibilidade de dez partidas sem derrota no Brasileirão, com um recorte que tem quatro vitórias e seis empates. Com 68 pontos somados até aqui, a equipe está na terceira posição e quer encurtar a distância do Flamengo, que tem 75, na liderança.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão, com imagens, do Premiere. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes do duelo. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOZÃO E A DECISÃO EM CASA

Restando três partidas para acabar a Série A, o Ceará quer chegar aos 45 pontos e se firmar na competição para 2026. Para o confronto em casa, o Alvinegro tem os retornos do meia Vina e do atacante Pedro Raul, que cumpriram suspensão automática diante do Mirassol. O camisa 9 e artilheiro do Vozão na temporada, com 16 gols, deve voltar ao time inicial diante do Cruzeiro.

No meio-campo, Vina entra na disputa junto com Lucas Mugni e Lourenço pela vaga entre os titulares. A expulsão contra o Internacional, na 35ª rodada, aos três minutos de partida, custou caro ao time alvinegro naquela ocasião.

O volante Fernando Sobral, que estava na transição no último boletim médico, participou do último treino e pode ir no banco de reservas. A baixa fica por conta de Pedro Henrique, que saiu de campo lesionado contra o Mirassol e fez treino à parte no CT de Porangabuçu. Para o ataque, Paulo Baya e Fernandinho disputam a vaga no lado esquerdo.

Contra o terceiro colocado do Brasileirão, o Ceará tenta melhorar seu retrospecto como mandante, já que tem aproveitamento de 49%. Em 17 partidas disputadas dentro de casa, o Vozão somou 25 pontos, com 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Grêmio, Vasco, Vitória, Sport, Bragantino, Santos e Fluminense foram os derrotados quando visitaram o time de Porangabuçu.

Com dez gols no Brasileirão, Pedro Raul é o artilheiro do Ceará na primeira divisão. O centroavante fica à frente de Galeano, que soma sete tentos marcados, seguido por Pedro Henrique, com quatro. A lista tem ainda Aylon, Lourenço, Lucas Mugni e Marllon com duas bolas na rede cada. Fernando Sobral e Matheus Araújo fecham o grupo de atletas alvinegros que marcaram na Série A.

RAPOSA VIVA PELO TÍTULO

O Cruzeiro teve uma semana de preparação depois da vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, no último domingo, dentro do Mineirão. Em caso de outro triunfo na capital cearense, o time mineiro pula para a segunda posição do Brasileirão. Na busca de chegar à primeira colocação, a equipe celeste precisa vencer os jogos contra Ceará, Botafogo e Santos, além de torcer por tropeços do Flamengo contra Ceará e Mirassol.

Para o duelo desta noite, Leonardo Jardim tem a baixa do volante Lucas Romero, que cumpre suspensão pelo terceiro amarelo. Fora isso, o treinador deve ir para o duelo com “força máxima”, tendo destaque o artilheiro do Brasileirão Kaio Jorge, que soma 21 gols feitos.

O time celeste tem o quarto melhor ataque da Série A, com 52 gols marcados até aqui. Além dos 21 de Kaio Jorge, a lista de artilheiros da equipe tem Matheus Pereira e Gabigol com seis tentos cada. Christian soma quatro bolas na rede, seguido por Fabrício Bruno com três. Lucas Silva, Arroyo e Sinisterra somam dois tentos cada.

O equilíbrio é o segredo do sucesso do time mineiro na temporada. Se o ataque vai bem, o sistema defensivo é outro ponto positivo. O Cruzeiro tem a segunda melhor defesa do campeonato, com 25 gols sofridos, um a mais que o Flamengo, que teve a defesa vazada 24 vezes e sustenta a primeira posição no quesito, também. Duas bolas na rede que o time mineiro tomou foi do Ceará, na derrota por 2 a 1, no jogo do primeiro turno.

Com 51 anos e nascido na Venezuela, o treinador Leonardo Jardim foi contratado em fevereiro deste ano e vive sua primeira experiência no futebol brasileiro. Criado em Portugal, foi lá que ele iniciou sua carreira, chegando a treinar Sporting-POR, Olympiacos-GRE e Mônaco-FRA, antes de comandar o Al Ain, do Emirados Árabe. Em 50 partidas à frente do Cruzeiro, Jardim soma 25 vitórias, 16 empates e 9 derrotas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Zanocelo e Lucas Mugni (Vina); Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, VIllalba e Kaiki; Walace, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X CRUZEIRO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 29/11/25 (sábado)

Horário: 21h (Horário de Brasília)