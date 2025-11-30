Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Lucas Sasha reforça sobre luta contra o Z4: "O importante pra nós é estar fora no último jogo"

Tricolor de Aço venceu sua 3ª partida seguida e ficou um ponto de deixar o Z4 da Série A

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:47)
Jogada
Legenda: O volante Lucas Sasha é um dos destaques do elenco do Fortaleza
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O Fortaleza venceu o Atlético-MG por 1x0 no Castelão na noite deste domingo (30) e ficou apenas 1 ponto de sair do Z4. O Leão pode deixar o grupo de descenso se vencer o Corinthians e dois adversários tropeçarem: Santos, Inter ou Vitória.

Após a vitória contra o Galo diante de 50 mil pessoas, o volante Lucas Sasha comentou sobre a disputa pela permanência.

“Agora é até o final. A gente tem falado sobre isso, de sempre somar pontos. Fomos o último jogo da rodada, e a gente vê os outros resultados e pode até desanimar, mas é o que eu sempre falo: o importante pra nós é estar fora no último jogo. Se pudermos estar fora na 37ª, maravilha. Se não der pra sair na próxima, o mais importante é lá no Rio de Janeiro estarmos comemorando a nossa permanência”, disse ele, citando a última rodada da Série A, quando enfrenta o Botafogo, no estádio Nilton Santos.

Sasha falou também do apoio da torcida e sobre o confronto com o Corinthians, na próxima quarta-feira (3), no Castelão.

“Cada jogo é uma final e a gente tem tratado assim. Vai ser assim. Aos torcedores, a gente pede muita ajuda, porque vai ser assim, com muito sufoco. Mas se Deus quiser, no dia 7 vamos estar comemorando. Cada ponto é precioso e quarta-feira temos o Corinthians aqui, mais uma batalha e uma outra final para nós. Precisamos dos três pontos e vamos em busca disso”.

