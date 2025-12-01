Fortaleza garante bônus milionário com Dudu no Athletico-PR; entenda

O Fortaleza garantiu uma receita milionária com uma cláusula contratual envolvendo o lateral-direito Dudu, atualmente no Athletico-PR. Em fevereiro, o defensor rescindiu com o Leão e se transferiu para o Furacão sem custos, mas com o pagamento de R$ 4,8 milhões em caso de objetivo atingido.

O Diário do Nordeste apurou que a meta era o acesso da equipe paranaense, que foi obtido na Série B. Deste modo, o gatilho contratual foi alcançado, exigindo então o pagamento desse valor ao clube.

Legenda: Dudu foi campeão cearense e da Copa do Nordeste na passagem pelo Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Na transação, a equipe cearense negociou 80% dos direitos econômicos do atleta, que assinou com o Athletico-PR até o fim de 2026. O curioso: durante a competição, o lateral-direito foi emprestado ao Atlético-GO.

Apesar do remanejo do elenco, a transferência não impediu a cláusula. Em 2025, Dudu atuou em 22 partidas, com um gol e uma assistência entre Atlético-GO e Athletico-PR. Já pelo Fortaleza, a chegada foi em 2023, totalizando 37 jogos, um gol e uma assistência, além dos títulos pelo Campeonato Cearense (2023) e Copa do Nordeste (2024). A gestão adquiriu o defensor em definitivo por R$ 3,5 milhões na época.

Parceria com Athletico-PR

Em 2025, o Fortaleza exerceu uma parceria com o Athletico-PR para a montagem do elenco da Série B. Ao todo, o Furacão contou com dois jogadores emprestados pelo time cearense: o goleiro Santos e o zagueiro português Tobias Figueiredo. Além disso, o clube cedeu o lateral-direito Dudu ainda no começo do ano sem um custo adicional na operação.

Ao longo da temporada, a equipe paranaense ainda tentou a contratação do volante Lucas Sasha. Apesar da proposta, o atleta renovou com o Leão.