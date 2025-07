Fortaleza anuncia renovação com Lucas Sasha até o fim de 2026

O Fortaleza anunciou a renovação de contrato com o volante Lucas Sasha. Após ter uma negociação frustrada com o Athletico-PR, o atleta de 35 anos expandiu o vínculo com o Leão até o fim de 2026.

O antigo contrato se encerrava em dezembro, o que permitia que o meio-campo tivesse um pré-contrato com qualquer novo clube. Assim, permanece no Pici, sendo um dos destaques do time.

“Um jogador super identificado com o Fortaleza, com características importantes para qualquer time, com muito pulmão, disposição e disciplina. É um atleta que se lesiona muito pouco, sempre foi útil ao Fortaleza desde quando chegou. Em 2022, participou de momentos importantes, tem o carinho de torcedor e identificação com a instituição. Todos sabem que teve uma tentativa de compra do Athletico-PR, mas a resolução foi a permanência dele aqui. Certamente vai continuar sendo um jogador importante, útil dentro do elenco e do clube, sempre tendo o respeito do nosso torcedor. Estamos felizes com a permanência dele e com certeza vai nos ajudar dentro de campo para terminar o ano bem”. Marcelo Paz CEO do Fortaleza

No clube desde 2022, Sasha participou de 122 jogos, com quatro gols e três assistências. Com a camisa tricolor, participou das conquistas do Campeonato Cearense (2023) e Copa do Nordeste (2024), além de campanhas históricas na Série A, Libertadores e Sul-Americana.