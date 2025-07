Sem acordo, Athletico-PR encerra negociação com o Fortaleza por Lucas Sasha

Lucas Sasha não vai mais para o Athletico. O clube paranaense desistiu da contratação do volante por não ter chegado a um acordo com o Fortaleza. Por isso, a diretoria do clube encerrou a negociação. A informação é do ge, publicada nesta sexta-feira (11).

Jogador e clube já tinham chegado aos números salariais. No entanto, o Tricolor do Pici optou por não liberar o atleta de 35 anos pois conta com ele para o restante da temporada. Sasha iria para o Athletico a pedido do técnico Odair Hellmann.

Porém, o modo como a negociação foi conduzida pelo clube paranaense - que tratou diretamente com o atleta o estafe dele - incomodou o Leão do Pici. O jogador tem sido peça importante no meio-campo do Tricolor e chegou a ser titular na derrota do Fortaleza para o Bahia, na Copa do Nordeste.