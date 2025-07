Fortaleza x Botafogo: CBF detalha tabela da semifinal do Brasileiro Feminino A2

O Fortaleza vai enfrentar o Botafogo nas semifinais do Brasileiro Feminino A2. A CBF divulgou nesta quinta-feira (10) a tabela detalhada das duas partidas. Depois de garantir o acesso inédito para a elite do futebol nacional em 2026, a equipe comandada por Erandir Feitosa vai em busca de uma vaga na final da competição.

Primeiro as Leoas recebem o time do Botafogo na capital cearense, no Estádio Presidente Vargas. O duelo será no dia 8 de agosto, às 21h (de Brasília). Já o confronto da volta será na casa adversária, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida decisiva será no dia 15 de agosto, a partir das 21 horas.

As Leoas conquistaram o acesso após superar o Minas Brasília. No duelo de ida, venceram por 2 a 1. Em casa, empataram sem gols e garantiram o sonhado acesso à elite do futebol feminino brasileiro. O grupo está invicto na competição, com cinco vitórias e quatro empates.

Com a paralisação do calendário do futebol feminino por causa da Data Fifa, atletas e comissão técnica estão em período de folga. O Fortaleza se reapresenta no dia 21 de julho, com foco na Série A2 e na Copa do Brasil da categoria.