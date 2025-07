Luta pelo acesso: Fortaleza enfrenta Minas Brasília em jogo decisivo da Série A2 feminino

Fortaleza x Minas Brasília se enfrentam no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino A2 neste domingo (6). O jogo será às 15h, no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza. Veja palpites e prováveis escalações.



O Fortaleza conseguiu um passo importante no sonho do acesso à elite do futebol feminino. As Leoas entraram em campo contra o Minas Brasília-DF no último domingo (22), fora de casa, e conquistou uma vitória de virada por 2 a 1, pela ida das quartas de final da Série A2 do Brasileirão.

Pelo regulamento, os semifinalistas confirmam a vaga na 1ª divisão nacional. Logo, resta mais uma batalha. O próximo duelo será domingo (6), às 15h (de Brasília), no estádio Presidente Vargas (PV).

Em caso de empate, o Fortaleza sobe de divisão. Se perder por um gol, a decisão será nos pênaltis. Caso seja dois ou mais, a vaga é do Minas Brasília-DF.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Lorrana; Isabella, Nainara e Bruna; Thalita, Esterfany, Leidiane, Mayara e Andressa; Natália e Jhow. Técnico: Erandir Feitosa.

Minas Brasília: Rubi; Rhayssa, Arcanjo, Esther; Ana Júlia, Etephane, Rafa, Monse; Jayanne, Bia B.; Gaby. Técnica: Kethleen Azevedo.

FORTALEZA X MINAS BRASÍLIA | FICHA TÉCNICA

Competição: Quartas do Brasileirão feminino A2

Data: 06/07/2025 (domingo)

Data: 06/07/2025 (domingo)

Horário: 15h (de Brasília)