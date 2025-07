Leoas no Brasileirão: Fortaleza a um passo da Série A1 | Jogada do Leão #23

As meninas do futebol feminino do Fortaleza venceram a primeira partida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A2, fora de casa, contra o Minas Brasília. O próximo jogo será neste domingo (6), às 15h, no Presidente Vargas, e elas precisam apenas de um empate.

O novo episódio do Jogada do Leão, tem apresentação de Fernanda Alves, com a participação da Bruna, zagueira e capitã da equipe e Andressa Anjos, atacante, atletas da equipe.

O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo YouTube do Jogada e no Spotify.

ASSISTA AO VÍDEO: