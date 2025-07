João Ricardo se manifesta sobre falha em gol na derrota do Fortaleza para o Bahia; veja

Goleiro do Fortaleza, João Ricardo se manifestou sobre a falha no segundo gol sofrido pela equipe na derrota para o Bahia por 2 a 1. O resultado custou a eliminação do Tricolor do Pici da Copa do Nordeste nas quartas de final da competição. O atleta, que tem sido destaque desde que chegou ao clube em 2023, lamentou o resultado da partida.

"Ontem foi uma derrota dura, e eu reconheço minha falha. Porém, seguimos de cabeça erguida, acreditando que vamos dar a volta por cima. Temos certeza que nossa torcida estará com a gente nessa batalha. Vamos!", escreveu o atleta nesta quinta-feira (10), numa rede social.

Legenda: João Ricardo se manifesta sobre falha em gol na derrota do Fortaleza. Foto: Reprodução/Instagram

O goleiro de 36 anos é um dos pilares da equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda tanto pela regularidade tanto pela confiança passada ao restante do elenco. O camisa 1 foi decisivo em momentos cruciais para o grupo Tricolor desde que chegou ao clube.

O Fortaleza agora volta as atenções para a Libertadores e para o Brasileirão. O próximo duelo será justamente um Clássico-Rei, contra o Ceará. As equipes se enfrentam a partir das 20h30 (de Brasília). Além do goleiro tricolor, outros atletas pediram apoio da torcida para o duelo deste domingo (13), na Arena Castelão.

"Clássico é outra fita! Próximo jogo temos a oportunidade de dar a volta por cima e com nossa torcida somos mais fortes", escreveu Sasha.

Tinga também pediu apoio dos tricolores: "Nação Tricolor, nos vemos no domingo! Estaremos dando nosso máximo em campo enquanto vocês vibram o tempo inteiro. Vamos juntos."

Legenda: Sasha pede apoio da torcida. Foto: Reprodução/Instagram