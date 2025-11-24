Diário do Nordeste
Ceará e Fortaleza possuem sete jogadores emprestados na Série B; veja desempenho

A maioria dos atletas retorno ao futebol cearense no fim do ano

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 16:18)
Alexandre Mota
Legenda: A Série B de 2025 chegou ao fim com o Coritiba como campeão
Foto: Joilson Marcone / CBF

A Série B de 2025 foi encerrada neste fim de semana com o título do Coritiba. Além do Coxa, Athletico-PR, Chapecoense e Remo também garantiram o acesso. Deste modo, as diretorias de Ceará e Fortaleza monitoram a competição para avaliar destaques, mas também para trabalhar no retorno de atletas que foram emprestados e estavam disputando a 2ª divisão durante a temporada.

Ao todo, são sete nomes cedidos para a realização do torneio. O Vovô registra dois: o lateral-esquerdo Eric Melo (Ferroviária-SP) e o atacante Janderson (Remo). Curiosamente, o primeiro foi rebaixado, enquanto o segundo subiu.

Já o Leão tinha cinco atletas: o goleiro Santos (Athletico-PR); os zagueiros Tobias Figueiredo (Athletico-PR) e Jhonatan Silva (Athletic-MG); o volante Kauan (Atlético-GO) e o atacante Guilherme Cachoeira (Athletic-MG). Do quinteto, a dupla do Furacão celebrou o retorno da equipe à 1ª divisão.

O Diário do Nordeste lista como foi o desempenho dos atletas e o tempo de contrato de cada nome.

Atletas do Ceará emprestados na Série B

LAE | Eric Melo (Ferroviária-SP)

Eric Melo em ação pelo Ferroviária-SP
Legenda: Eric Melo terminou rebaixado à Série C com a campanha da Ferroviária-SP
Foto: divulgação / Ferroviária-SP

  • Contrato: até o fim de 2026.
  • Empréstimo: até o fim de 2025.
  • Jogos na Série B: 17
  • Titular: 11
  • Gols: 0 
  • Assistência: 1
  • Nota (SofaScore): 6.97

ATA | Janderson (Remo)

Janderson em ação pelo Remo
Legenda: O atacante Janderson foi reserva em parte da campanha do Remo
Foto: divulgação / Remo

  • Contrato: até o fim de 2025.
  • Empréstimo: até o fim de 2025.
  • Jogos: 27
  • Titular: 13
  • Gols: 0 
  • Assistências: 4
  • Nota (SofaScore): 6.69

Atletas do Fortaleza emprestados na Série B

GOL | Santos (Athletico-PR)

O goleiro Santos em ação pelo Athletico-PR
Legenda: O goleiro Santos é tido como ídolo do Athletico-PR
Foto: José Tramontin / Athletico-PR

  • Contrato: até o fim de 2025.
  • Empréstimo: até o fim de 2025.
  • Jogos: 21
  • Titular: 21
  • Gols sofridos: 20
  • Nota (SofaScore): 6.86

ZAG | Tobias Figueiredo (Athletico-PR)

Tobias Figueiredo em ação pelo Athletico-PR
Legenda: O zagueiro português Tobias Figueiredo pertence ao Fortaleza e está emprestado ao Athletico-PR
Foto: José Tramontin / Athletico-PR

  • Contrato no Fortaleza: junho de 2026.
  • Empréstimo: até o fim de 2025.
  • Jogos: 4
  • Titular: 3
  • Gol: 0
  • Assistência: 0
  • Nota (SofaScore): 6.50

ZAG | Jhonatan Silva (Athletic-MG)

Jhonatan Silva em ação pelo Athletic-MG
Legenda: O zagueiro Jhonatan Silva tem passagem pelas categorias de base do Fortaleza
Foto: divulgação / Athletic-MG

  • Contrato no Fortaleza: até o fim de 2026.
  • Empréstimo: até o fim de 2025.
  • Jogos: 10
  • Titular: 6
  • Gols: 2
  • Assistência: 0
  • Nota (SofaScore): 6.89

VOL | Kauan (Atlético-GO)

Kauan em ação pelo Atlético-GO
Legenda: O volante Kauan tem passagem pela Seleção Brasileira Sub-20
Foto: Bruno Corsino / Atlético-GO

  • Contrato no Fortaleza: até maio de 2028.
  • Empréstimo: até o fim de 2025.
  • Jogos: 32
  • Titular: 16
  • Gol: 0
  • Assistência: 0
  • Nota (SofaScore): 6.76

ATA | Guilherme Cachoeira (Athletic-MG)

Guilherme Cachoeira em ação pelo Athletic-MG
Legenda: O atacante Guilherme Cachoeira foi emprestado ao Athletic-MG na reta final da Série B
Foto: divulgação / Athletic-MG

  • Contrato no Fortaleza: até o fim de 2027.
  • Empréstimo: até o fim de 2025.
  • Jogos: 10
  • Titular: 3
  • Gol: 0
  • Assistência: 0
  • Nota (SofaScore): 6.75
