Ceará e Fortaleza possuem sete jogadores emprestados na Série B; veja desempenho

A Série B de 2025 foi encerrada neste fim de semana com o título do Coritiba. Além do Coxa, Athletico-PR, Chapecoense e Remo também garantiram o acesso. Deste modo, as diretorias de Ceará e Fortaleza monitoram a competição para avaliar destaques, mas também para trabalhar no retorno de atletas que foram emprestados e estavam disputando a 2ª divisão durante a temporada.

Ao todo, são sete nomes cedidos para a realização do torneio. O Vovô registra dois: o lateral-esquerdo Eric Melo (Ferroviária-SP) e o atacante Janderson (Remo). Curiosamente, o primeiro foi rebaixado, enquanto o segundo subiu.

Já o Leão tinha cinco atletas: o goleiro Santos (Athletico-PR); os zagueiros Tobias Figueiredo (Athletico-PR) e Jhonatan Silva (Athletic-MG); o volante Kauan (Atlético-GO) e o atacante Guilherme Cachoeira (Athletic-MG). Do quinteto, a dupla do Furacão celebrou o retorno da equipe à 1ª divisão.

O Diário do Nordeste lista como foi o desempenho dos atletas e o tempo de contrato de cada nome.

Atletas do Ceará emprestados na Série B

LAE | Eric Melo (Ferroviária-SP)

Legenda: Eric Melo terminou rebaixado à Série C com a campanha da Ferroviária-SP Foto: divulgação / Ferroviária-SP

Contrato: até o fim de 2026.

Empréstimo: até o fim de 2025.

Jogos na Série B: 17

Titular: 11

Gols: 0

Assistência: 1

Nota (SofaScore): 6.97

ATA | Janderson (Remo) Legenda: O atacante Janderson foi reserva em parte da campanha do Remo Foto: divulgação / Remo Contrato: até o fim de 2025.

Empréstimo: até o fim de 2025.

Jogos: 27

Titular: 13

Gols: 0

Assistências: 4

Nota (SofaScore): 6.69

Atletas do Fortaleza emprestados na Série B