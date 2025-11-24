Ceará e Fortaleza possuem sete jogadores emprestados na Série B; veja desempenho
A maioria dos atletas retorno ao futebol cearense no fim do ano
A Série B de 2025 foi encerrada neste fim de semana com o título do Coritiba. Além do Coxa, Athletico-PR, Chapecoense e Remo também garantiram o acesso. Deste modo, as diretorias de Ceará e Fortaleza monitoram a competição para avaliar destaques, mas também para trabalhar no retorno de atletas que foram emprestados e estavam disputando a 2ª divisão durante a temporada.
Ao todo, são sete nomes cedidos para a realização do torneio. O Vovô registra dois: o lateral-esquerdo Eric Melo (Ferroviária-SP) e o atacante Janderson (Remo). Curiosamente, o primeiro foi rebaixado, enquanto o segundo subiu.
Já o Leão tinha cinco atletas: o goleiro Santos (Athletico-PR); os zagueiros Tobias Figueiredo (Athletico-PR) e Jhonatan Silva (Athletic-MG); o volante Kauan (Atlético-GO) e o atacante Guilherme Cachoeira (Athletic-MG). Do quinteto, a dupla do Furacão celebrou o retorno da equipe à 1ª divisão.
O Diário do Nordeste lista como foi o desempenho dos atletas e o tempo de contrato de cada nome.
Atletas do Ceará emprestados na Série B
LAE | Eric Melo (Ferroviária-SP)
- Contrato: até o fim de 2026.
- Empréstimo: até o fim de 2025.
- Jogos na Série B: 17
- Titular: 11
- Gols: 0
- Assistência: 1
- Nota (SofaScore): 6.97
ATA | Janderson (Remo)
- Contrato: até o fim de 2025.
- Empréstimo: até o fim de 2025.
- Jogos: 27
- Titular: 13
- Gols: 0
- Assistências: 4
- Nota (SofaScore): 6.69
Atletas do Fortaleza emprestados na Série B
GOL | Santos (Athletico-PR)
- Contrato: até o fim de 2025.
- Empréstimo: até o fim de 2025.
- Jogos: 21
- Titular: 21
- Gols sofridos: 20
- Nota (SofaScore): 6.86
ZAG | Tobias Figueiredo (Athletico-PR)
- Contrato no Fortaleza: junho de 2026.
- Empréstimo: até o fim de 2025.
- Jogos: 4
- Titular: 3
- Gol: 0
- Assistência: 0
- Nota (SofaScore): 6.50
ZAG | Jhonatan Silva (Athletic-MG)
- Contrato no Fortaleza: até o fim de 2026.
- Empréstimo: até o fim de 2025.
- Jogos: 10
- Titular: 6
- Gols: 2
- Assistência: 0
- Nota (SofaScore): 6.89
VOL | Kauan (Atlético-GO)
- Contrato no Fortaleza: até maio de 2028.
- Empréstimo: até o fim de 2025.
- Jogos: 32
- Titular: 16
- Gol: 0
- Assistência: 0
- Nota (SofaScore): 6.76
ATA | Guilherme Cachoeira (Athletic-MG)
- Contrato no Fortaleza: até o fim de 2027.
- Empréstimo: até o fim de 2025.
- Jogos: 10
- Titular: 3
- Gol: 0
- Assistência: 0
- Nota (SofaScore): 6.75