Todos os jogos da penúltima rodada da Série A têm importância para Ceará e Fortaleza; veja análise

A penúltima rodada da Série A reserva muita emoção para as torcidas de Ceará e Fortaleza. Além dos jogos que farão na quarta-feira (3), os dois cearenses precisam ficar de olho nas partidas paralelas, pois todas tem importância para ambos. Assim, as duas torcidas podem preparar o 'secador'.

Restando duas rodadas, os dois cearenses lutam pela permanência na Série A. O Vovô é o 14º com 43 pontos, enquanto o Fortaleza é o 18º com 40.

Veja a importância de cada jogo para Vovô e Leão:

Terça-Feira - 19h

Vasco (11º com 45) x Mirassol (4º com 63)

Legenda: Vasco e Mirassol se enfrentarão em São Januário Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol

Com 45 pontos, o Vasco ainda busca a permanência. Por isso, para Ceará e Fortaleza, seria importante uma vitória do Mirassol, deixando o Vasco ainda ameaçado. O Leão Caipira é o 4º colocado com 63 pontos e ainda precisa garantir uma vaga direta na Libertadores.

Terça-Feira - 21h30

Grêmio (10º com 46) x Fluminense (6º com 58)

Legenda: Fluminense e Grêmio se enfrentarão em Porto Alegre Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C. / DIVULGAÇÃO

O jogo interessa ao Fortaleza. Para o Tricolor do Pici, o mais interessante seria o Botafogo, seu adversário conquistar uma vaga direta na Libertadores ao fim da rodada e não ter mais objetivos quando pegar o Leão. Uma derrota do Fluminense encaminharia o objetivo do Botafogo.

Quarta-Feira - 19 horas

Fortaleza (18º com 40) x Corinthians (9º com 46)

Legenda: O Fortaleza está embalado na luta pela permanência e vem de 3 vitórias seguidas Foto: KID JUNIOR / SVM

O Leão sairá do Z4 se vencer o Timão, e dois adversários tropecem entre Vitória Santos e Internacional. Se empatar, não sai do Z4 e define sua situação na última rodada contra o Botafogo fora. Se perder, será rebaixado caso Vitória, Santos e Inter vençam.

Para o Ceará, um tropeço do Fortaleza contra o Timão, seja empate ou derrota, fará com que o Leão não possa mais ultrapassar o Vovô na rodada final.

O Corinthians ainda busca uma vaga no G8, caso dê uma vaga na Libertadores após o fim da Copa do Brasil.

Bragantino (12º com 45 pontos) x Vitória (15º com 42)

Legenda: Vitória e Bragantino é um jogo que interessa diretamente a Ceará e Fortaleza Foto: VICTOR FERREIRA / EC VITÓRIA

O jogo interessa aos dois, Ceará e Fortaleza. Para ambos, o melhor resultado aqui é uma derrota do Vitória, mantendo o time baiano com 42 pontos. O Leão da Barra estacionar mos 42 pontos manteria o Vovô na sua frente, e permitiria o Tricolor do Pici ultrapassá-lo se vencer o Timão. Se vencer, o Bragantino permanece na Série A, mas se perder, continua ameaçado.

Quarta-Feira - 19h30

Juventude (Rebaixado com 34 pontos) x Santos (16º com 41)

Legenda: Santos e Juventude se enfrentam em Caxias do Sul Foto: Raul Baretta/ Santos FC.

O jogo também interessa aos dois, Ceará e Fortaleza. Para ambos, o melhor resultado aqui é uma derrota do Santos, mantendo o time paulista com 41 pontos. O Vovô se manteria na frente do Peixe, e o Leão poderia ultrapassá-lo caso vença o Timão.

Quarta-Feira - 20h

Bahia (7º com 57) x Sport (Rebaixado com 17)

Legenda: Bahia e Sport se enfrentarão na Arena Fonte Nova Foto: Letícia Martins / EC BAHIA

O jogo interessa ao Fortaleza. Para o Tricolor do Pici, o mais interessante seria o Botafogo, seu adversário conquistar uma vaga direta na Libertadores ao fim da rodada e não ter mais objetivos quando pegar o Leão. Uma derrota do Bahia encaminharia o objetivo do Botafogo.

São Paulo (8º com 48) x Internacional (17º com 41)

Legenda: São Paulo e Internacional se enfrentarão na Vila Belmiro Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

Este jogo é chave para Ceará e Fortaleza. Uma derrota para o Internacional é o resultado ideal para os cearenses. Manteria o Colorado afundado no Z4 com 41 pontos, mantendo a vantagem de pontos do Vozão para a última rodada e permitindo ao Fortaleza ultrapassá-lo caso vença o Corinthians.



Quarta-Feira - 21h30

Atlético-MG (13º com 45) x Palmeiras (2º com 70)

Legenda: Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentam na Arena MRV, em Belo Horizonte Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Para o Ceará, o melhor resultado é o Palmeiras ser derrotado ou no máximo empatar, para o Verdão não ter mais chances de título na última rodada quando enfrentá-lo, o que em tese, facilitaria sua busca pela vitória.

Para o Fortaleza, o melhor resultado é que o Palmeiras vença, para manter o Galo com chance de rebaixamento.

Flamengo (1º com 75) x Ceará (14º com 43)

Legenda: O Ceará visita o Flamengo no Maracanã Foto: KID JUNIOR / SVM

O Ceará pode confirmar matematicamente sua permanência na Série A se vencer o Flamengo. Chegando aos 46 pontos e contando com tropeços de dois dos quatro adversários diretos (Fortaleza, Inter, Santos ou Vitória). Se empatar, garante mais uma rodada fora do Z4. Se perder, só não entra no Z4 se dois dos quatro adversários diretos perderem.

Para o Fortaleza, o melhor resultado é uma derrota do Ceará, mantendo o Vovô com 43 pontos. O Leão tem a possibilidade de igualar na pontuação, mas ficando atrás pelo saldo de gols. Assim, o Ceará viraria um adversário 'ultrapassável' na última rodada.