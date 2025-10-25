Fortaleza tem Marinho e mais cinco atletas no departamento médico; veja lista
O time cearense tem muitos problemas para a reta final da Série A
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
O Fortaleza divulgou a atualização do boletim médico com seis atletas em tratamento clínico. O grupo é desfalque neste sábado (25), no confronto com o Flamengo, na Arena Castelão, pela 30ª rodada da Série A.
A lista de desfalques do treinador argentino Palermo conta com: goleiro João Ricardo; zagueiro Marcelo Benevenuto; volante Matheus Pereira; meias Lucas Crispim; e os atacantes Marinho e Allanzinho.
A novidade é a presença de Marinho no DM. O atleta era uma das opções ofensivas da comissão técnica, mas sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo
Boletim médico do Fortaleza
- GOL - João Ricardo (cirurgia no ombro direito)
- ZAG - Marcelo Benevenuto (edema muscular na posterior da coxa direita)
- VOL - Matheus Pereira (edema muscular na posterior da coxa direita)
- MEI - Lucas Crispim (transição após edema na posterior da coxa direita)
- MEI - Allanzinho (edema muscular na coxa direita)
- ATA - Marinho (entorse no tornozelo esquerdo)
Assuntos Relacionados