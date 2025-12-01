Diário do Nordeste
Dorival indica Corinthians modificado diante do Fortaleza: 'Vamos ter que variar a equipe'

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, na Arena Castelão

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Dorival Junior, técnico do Corinthians.
Foto: Celso Pupo / Shutterstock.com

O Corinthians deve poupar jogadores no duelo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. A equipe terá uma maratona de jogos nesta reta final de temporada, entre eles as semifinais da Copa do Brasil diante do Cruzeiro. A equipe paulista está em nono lugar da tabela e vislumbra vaga numa competição internacional. O técnico Dorival Júnior avaliou o momento e destacou a importância da condição física dos atletas.

"Vamos fazer de tudo para chegarmos nas melhores condições com todos os jogadores. Vamos ter que variar a equipe, modificar de alguma maneira para que todos estejam bem realmente no momento mais importante", afirmou o técnico em coletiva de imprensa na Neo Química Arena.

"Mas temos o entendimento de que teremos uma decisão daqui poucos dias. E, em razão disso, temos que focar na recuperação para que possamos ter a equipe nas melhores condições possíveis nos dois jogos finais, sem nos esquecermos que teremos dois compromissos importantíssimos pelo Campeonato Brasileiro", completou. 

A equipe encara o Juventude, na última rodada do Brasileiro. Em seguida, enfrenta o Cruzeiro nos dias 10 e 14 de dezembro, nas semifinais da Copa do Brasil. A maratona de jogos começa nesta quarta-feira (3), diante do Fortaleza, na penúltima rodada da Série A. As equipes se enfrentam a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

