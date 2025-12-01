Corinthians tem baixa e dúvida para jogo contra o Fortaleza

O Corinthians tem problemas para enfrentar o Fortaleza na próxima quarta-feira (3), às 19h, na Arena Castelão, pela 37ª rodada da Série A de 2025. Com foco nas semifinais da Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior deve poupar parte dos titulares e ainda tem problemas na escalação por suspensão.

Da equipe principal, o lateral-direito Matheuzinho recebeu o 3º cartão amarelo e está fora. Logo, a primeira mudança é na defesa. As demais estão no ataque, com dúvidas para Yuri Alberto e Depay.

O primeiro sentiu um desconforto muscular no empate com o Botafogo em 2 a 2, neste sábado (29), na Neo Química Arena, sendo então substituído no 2º tempo. Já o holandês segue em trabalho de recuperação física e tem chance de ser preservado da viagem, com previsão de retorno na semana.

“Yuri saiu sentindo um pouco de dor, vamos aguardar. Acho que foi na virilha, mas quero contemporizar e dizer que pode ser outra situação. O Memphis, eu acredito que possa retornar ao longo dessa semana, pelo menos essa é a nossa expectativa". Dorival Júnior. Técnico do Corinthians

Na classificação do Brasileirão, o Corinthians está na 9ª colocação, com 46 pontos, sem risco de rebaixamento. O Fortaleza é o 18º, com 40.

Com esse cenário definido, o foco do time paulista é o título da Copa do Brasil. Na semifinal, encara o Cruzeiro nos dias 10 de 14 de dezembro.