Fortaleza divulga mais de 45 mil ingressos vendidos para confronto contra o Corinthians

O Fortaleza divulgou nesta terça-feira (2) a parcial de ingressos vendidos para o jogo diante do Corinthians válido pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mais de 45 mil torcedores estão confirmados para a partida desta quarta-feira (3), às 19h no Castelão. O clube divulgou que 45.038 torcedores já estão garantidos, com pouco mais de um dia de venda.

O Leão vem em grande momento na Série A, com 8 jogos de invencibilidade e três vitórias seguidas. O time é o 18º com 40 pontos.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Fortaleza já podem confirmar presença na partida através do site sociofortaleza.com.br. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site leaotickets.com.br e nos pontos de venda de ingressos do clube.