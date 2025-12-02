Sasha revela ‘segredo’ do Fortaleza para rodadas finais e alerta: ‘Corinthians é muito perigoso’
O volante do Leão comentou sobre a reta final da Série A e rasgou elogios a Pierre
Lucas Sasha, volante do Fortaleza, concedeu entrevista coletiva na última segunda-feira (2), em meio à preparação da equipe para enfrentar o Corinthians na penúltima rodada da Série A do Brasileirão 2025. O jogador revelou o que o time precisa fazer nas duas rodadas finais para sair do Z-4 e confirmar a permanência na elite do Campeonato Brasileiro.
“O principal agora é não fazer nada de diferente. O Palermo tem feito um trabalho muito bom, tem mantido nosso ambiente muito leve, mesmo no meio de um tsunami de resultados ruins. Então, nesta última semana, é manter esse ambiente leve e focado. Não tem muita coisa diferente pra fazer”, disse Sasha.
O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira (3), quando recebe o Corinthians na Arena Castelão. Para Sasha, o Corinthians “é um dos maiores clubes do país, camisa pesada; vêm muitas vezes no Brasileirão de sequência não tão boa, mas não deixa de ser um time muito perigoso, com atletas que podem fazer a diferença a qualquer momento”.
PARCERIA COM O VOLANTE PIERRE
Lucas Sasha foi perguntado na entrevista sobre a parceria com o volante Pierre. A dupla tem sido titular sob o comando do técnico argentino Martín Palermo e tem recebido muitos elogios dos torcedores tricolores. Sasha rasgou elogios ao companheiro.
Temos que destacar a qualidade do Pierre. Ele tem provado isso jogo a jogo. Um jogador de personalidade gigante. Tem 23 anos e chegou aqui com pressão enorme, num ano ruim, e se adaptou com muita facilidade. Não é fácil. Ele foi quietinho, quando jogava ia bem, quando não jogava se dedicava muito nos treinos. Um menino de ouro.
Pierre, de 23 anos, tem apenas 11 jogos com a camisa do Fortaleza, mas tem se consolidado como uma peça-chave na luta contra o rebaixamento. Já Sasha tem 35 anos, soma 44 jogos nesta temporada e está em seu quarto ano defendendo o Leão.