Sasha revela ‘segredo’ do Fortaleza para rodadas finais e alerta: ‘Corinthians é muito perigoso’

Lucas Sasha, volante do Fortaleza, concedeu entrevista coletiva na última segunda-feira (2), em meio à preparação da equipe para enfrentar o Corinthians na penúltima rodada da Série A do Brasileirão 2025. O jogador revelou o que o time precisa fazer nas duas rodadas finais para sair do Z-4 e confirmar a permanência na elite do Campeonato Brasileiro.

“O principal agora é não fazer nada de diferente. O Palermo tem feito um trabalho muito bom, tem mantido nosso ambiente muito leve, mesmo no meio de um tsunami de resultados ruins. Então, nesta última semana, é manter esse ambiente leve e focado. Não tem muita coisa diferente pra fazer”, disse Sasha.

O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira (3), quando recebe o Corinthians na Arena Castelão. Para Sasha, o Corinthians “é um dos maiores clubes do país, camisa pesada; vêm muitas vezes no Brasileirão de sequência não tão boa, mas não deixa de ser um time muito perigoso, com atletas que podem fazer a diferença a qualquer momento”.

PARCERIA COM O VOLANTE PIERRE

Lucas Sasha foi perguntado na entrevista sobre a parceria com o volante Pierre. A dupla tem sido titular sob o comando do técnico argentino Martín Palermo e tem recebido muitos elogios dos torcedores tricolores. Sasha rasgou elogios ao companheiro.

Legenda: O volante Pierre se firmou como titular do Fortaleza sob o comando de Palermo Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Temos que destacar a qualidade do Pierre. Ele tem provado isso jogo a jogo. Um jogador de personalidade gigante. Tem 23 anos e chegou aqui com pressão enorme, num ano ruim, e se adaptou com muita facilidade. Não é fácil. Ele foi quietinho, quando jogava ia bem, quando não jogava se dedicava muito nos treinos. Um menino de ouro. Lucas Sasha Jogador do Fortaleza

Pierre, de 23 anos, tem apenas 11 jogos com a camisa do Fortaleza, mas tem se consolidado como uma peça-chave na luta contra o rebaixamento. Já Sasha tem 35 anos, soma 44 jogos nesta temporada e está em seu quarto ano defendendo o Leão.