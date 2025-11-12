Fortaleza pagará R$ 4 milhões para comprar volante Pierre

O Fortaleza vai investir R$ 4 milhões na compra do volante Pierre. A informação é da jornalista Raísa Martins, da TV Verdes Mares. O Tricolor já sinalizou para o Tombense-MG, clube ao qual o atleta pertence, que vai executar a cláusula de compra prevista no empréstimo.

O valor corresponderá a aquisição de 70% dos direitos econômicos do jogador de 23 anos. Há menos de três meses no Leão, Pierre já se tornou um destaque, sendo titular do time de Palermo. O vínculo de empréstimo vai se encerrar em dezembro.

Contra o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira (12), Pierre completou seu oitavo jogo pelo Tricolor. O camisa 30 ainda não marcou nenhum gol e tampouco deu assistência, mas se destacou pela marcação, recuperação de bola e raça demonstrada em campo.

A vinda do volante para o Fortaleza foi um pedido de Renato Paiva, que comandou o Leão por 10 jogos na Série A. O CEO do clube, Marcelo Paz, disse, no entanto, que o jogador já era observado há algum tempo pelo clube. Pierre estava jogando a Série B pelo Volta Redonda-RJ, chamando a atenção pelas boas atuações na divisão de acesso.