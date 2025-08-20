Fortaleza oficializa a contratação do volante Pierre

O Fortaleza oficializou a contratação do volante Pierre. Ele chega por empréstimo junto ao Tombense até 31 de dezembro de 2025 com opção de compra ao fim do contrato.

Volante de 23 anos, ele estava no Volta Redonda disputando a Série B. No total, atuou em 31 jogos e deu quatro assistências na atual temporada pelo time carioca.

"Um volante jovem de qualidade que tem a característica de um camisa 8 de saída para o jogo, bem técnico e já vínhamos observando ele por um tempo. Teve passagem pelo Guarani de Campinas e neste ano no Volta Redonda estava se destacando na Série B, um dos jogadores com mais destaque na competição. A comissão técnica do Paiva cravou o nome, pediu a contratação e viabilizamos", falou o CEO do Fortaleza EC SAF, Marcelo Paz.

Na temporada passada, o jovem meia de 23 anos atuou no Guarani-SP e Tombense-MG. Além de ter defendido o Athletico Paranaense por três temporadas.

FICHA TÉCNICA

Nome: Pierre Wagner Oliveira dos Santos

Data de nascimento: 12/03/2002 - 23 anos

Naturalidade: Rio de Janeiro-RJ

Posição: Meio-campista

Clubes: Figueirense-SC, Tombense-MG, Athlético-PR, Guarani-SP, Volta Redonda-RJ e Fortaleza.