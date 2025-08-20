Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza oficializa a contratação do volante Pierre

Jogador chega por empréstimo até o fim do ano

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:30)
Jogada
Legenda: Pierre estava no Volta Redonda, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro
Foto: Anderson Mendes/Volta Redonda

O Fortaleza oficializou a contratação do volante Pierre. Ele chega por empréstimo junto ao Tombense até 31 de dezembro de 2025 com opção de compra ao fim do contrato.

Volante de 23 anos, ele estava no Volta Redonda disputando a Série B. No total, atuou em 31 jogos e deu quatro assistências na atual temporada pelo time carioca.

"Um volante jovem de qualidade que tem a característica de um camisa 8 de saída para o jogo, bem técnico e já vínhamos observando ele por um tempo. Teve passagem pelo Guarani de Campinas e neste ano no Volta Redonda estava se destacando na Série B, um dos jogadores com mais destaque na competição. A comissão técnica do Paiva cravou o nome, pediu a contratação e viabilizamos", falou o CEO do Fortaleza EC SAF, Marcelo Paz.

Na temporada passada, o jovem meia de 23 anos atuou no Guarani-SP e Tombense-MG. Além de ter defendido o Athletico Paranaense por três temporadas.

FICHA TÉCNICA

Nome: Pierre Wagner Oliveira dos Santos
Data de nascimento: 12/03/2002 - 23 anos
Naturalidade: Rio de Janeiro-RJ
Posição: Meio-campista
Clubes: Figueirense-SC, Tombense-MG, Athlético-PR, Guarani-SP, Volta Redonda-RJ e Fortaleza.

Jogada

Fortaleza oficializa a contratação do volante Pierre

Jogador chega por empréstimo até o fim do ano

Redação Há 41 minutos

Jogada

Fortaleza recua e recusa nova proposta do Olympiakos por Mancha

Time grego ofereceu 4,5 milhoes de euros por 70% dos direitos do zagueiro

Brenno Rebouças Há 1 hora

Jogada

3º Open de Beach Tennis da Caixa de Assistência dos Advogados acontece no dia 23 em Fortaleza

As inscrições estão abertas e são gratuitas para torneio em 5 categorias

Redação Há 2 horas
Rezende em ação pelo Bahia

Jogada

Fortaleza acerta contratação de volante Rezende, do Bahia

O atleta de 30 anos assina com o Leão até o fim da temporada

Alexandre Mota Há 2 horas
Foto de Vina, jogador do Ceará, que deve disputar seis jogos em agosto, entre Série A do Brasileirão e Copa do Nordeste

Jogada

Vina é regularizado pelo Ceará no BID e pode fazer sua estreia pelo Vovô

Meia ainda busca a condição física ideal para reestrear pelo Ceará

Daniel Farias 20 de Agosto de 2025
Foto de Tomás Roco

Jogada

Meia-atacante do Fortaleza, Tomás Roco é convocado para a Seleção Chilena Sub-20

O jovem de 19 anos foi chamado pelo técnico Nícolas Córdova para o último período de preparação antes da Copa do Mundo da categoria

Samir de Carvalho* 20 de Agosto de 2025