Mobilidade de quadril para corrida: exercícios essenciais pré-treino

Trabalhar a mobilidade do quadril é fundamental para praticantes de corrida de rua. Isso porque, quando feitos de maneira regular, os exercícios melhoram a eficiência do movimento e garantem aos corredores maior economia de energia.

"5% a 15% dos corredores relatam dor no quadril", afirma o professor especialista Rômulo Veras. Segundo ele, tanto o quadril quanto a lombar são responsáveis por estabilizar o tronco e manter a passada eficiente. Ou seja: enquanto quadril e lombar fortes garantem uma corrida mais estável e com menos risco de lesões; fracos, eles sobrecarregam joelhos e tornozelos.

Para o personal trainer Ricardo Barbosa, trabalhar a mobilidade, de maneira geral, também melhora a amplitude articular.

A articulação do quadril absorve uma grande carga de impactos durante a corrida. Corredores com um quadril mais limitado em amplitude tendem a gerar mais impactos para as articulações de tornozelos, joelhos e região da lombar, aumentando riscos de lesões como tendinites e bursites no quadril, dor patelofemural, síndrome da banda iliotibial e dores na lombar". Ricardo Barbosa Personal trainer

Legenda: Treinar a mobilidade do quadril antes do treino garante economia de energia durante a atividade. Foto: Shutterstock/PeopleImages.

Quais são as dores mais comuns em corredores?

As dores mais comumente relatadas por corredores de rua, são:

Fascite plantar : cuja principal causa é o uso de calçado inadequado e arco plantar colapsado;

: cuja principal causa é o uso de calçado inadequado e arco plantar colapsado; Dor no Tendão de Aquiles : causada por falta de mobilidade de tornozelo e encurtamento de panturrilhas;

: causada por falta de mobilidade de tornozelo e encurtamento de panturrilhas; Síndrome do estresse tibial medial (ou "canelite") : causada pelo aumento brusco do ritmo e da distância e do tênis inadequado com o tipo de pisada do corredor;

: causada pelo aumento brusco do ritmo e da distância e do tênis inadequado com o tipo de pisada do corredor; Síndrome patelofemoral (ou "joelho do corredor") : causada pela sobrecarga repetitiva, desalinhamento da patela, fraqueza do glúteo médio e core;

: causada pela sobrecarga repetitiva, desalinhamento da patela, fraqueza do glúteo médio e core; Dor no quadril : causada pela fraqueza de glúteos, falta de mobilidade e técnica incorreta;

: causada pela fraqueza de glúteos, falta de mobilidade e técnica incorreta; Dor lombar: causada pela fraqueza do core, postura inadequada e falta de mobilidade no quadril.

Legenda: A canelite é uma das causas mais comuns de dores em corredores. Foto: Shutterstock/CaptureStock Studio.

Muitos desses casos, segundo Ricardo Barbosa, estão relacionados à falta de preparação, fragilidade muscular, má postura e falta de instrução. "A corrida é uma modalidade que necessita de uma preparação longa e específica, agregada ao fortalecimento muscular, com o intuito de prevenir lesão", afirma.

Exercícios de mobilidade para corredores fazerem antes do treino

Monster Walk (com miniband)

Com elástico nos tornozelos, dê passos laterais com joelhos semiflexionados.

Repetições: 3x10 passos por lado

Ativa glúteos e estabilizadores do quadril

Mobilidade de tornozelos e quadril

Posicionado de joelhos no solo, leve uma perna à frente com o joelho flexionado (90°), jogue o peso para a perna da frente e retorne. Depois alterne a perna.

Repetições: 10x para cada perna

Mobilidade de tornozelos e quadril

Agachamento isométrico

Agache de maneira isométrica apoiando o cotovelo na parte interna do joelho, forçando a abertura do quadril (com o joelho para fora).

Repetições: 30 segundos isométricos

Mobilidade de tornozelos e quadril

Passada com rotação de tronco

Execute uma passada para a frente, rotacionando o tronco para o lado da perna da frente, de maneira alternada.

Repetições: 10x para cada lado

Mobilidade de tornozelos, quadril e torácica

Legenda: A articulação do quadril absorve uma grande carga de impactos durante a corrida. Foto: Shutterstock/Canetti.

Dicas extras